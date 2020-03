Cecilia Piñera y el Covid-19

Un virus sin antiviral ni vacuna. Igual que ahora”, habría dicho ella.

Con todo, la doctora –es médico de la Universidad de Los Andes, pediatra y subespecialista en Infectología de la Universidad de Chile– ha dejado claro que ella no está asesorando al gobierno en esta crisis sanitaria. Dice que su padre tiene un grupo de expertos a cargo, además de las recomendaciones de la OMS, y que ella no se involucra en las decisiones. “Lo mío es la medicina clínica. No soy salubrista”, aclara a quienes insisten.

Pero sí opina cuando cree que es relevante. Por ejemplo, el fin de semana del 13 al 15 de marzo, cuando no se sabía si se decretaría el cierre de colegios, se inclinó por sí hacerlo. Y se lo hizo saber al mandatario. “Va a haber enfermos graves de todas maneras, con cierre de colegios o no. Inevitablemente, algunos morirán. Y si no clausuran los establecimientos educacionales, el país va a reclamar a sus autoridades por no tomar algunas medidas, aunque no esté claramente demostrado su impacto”, le habría señalado ella. Al mediodía del domingo 15 de marzo, Sebastián Piñera decretó el cierre total de los colegios.