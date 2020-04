Carlo Ratti y su proyecto médico móvil

Cuando se nombra la palabra crisis, piensa en la frase de Rahm Emanuel, ex jefe de gabinete de Barack Obama: “Nunca quieres que se desperdicie una crisis grave”. Carlo Ratti (49) asegura que durante la pandemia, la arquitectura debe desempeñar un rol fundamental. “Los arquitectos no pueden quedarse de brazos cruzados mirando cómo esto avanza. Nuestras habilidades pueden ser de mucha ayuda para abordar la crisis”, señala. En conjunto con el también arquitecto italiano Italo Rota, y un grupo de diseñadores, arquitectos, ingenieros, médicos y consultores, crearon CURA: cápsulas de cuidados intensivos para la pandemia Covid-19. “Nuestro objetivo no es inventar algo nuevo; más bien, queremos mejorar la eficiencia de las soluciones existentes en el diseño de hospitales de campaña, teniendo en cuenta lo que más se necesita en este momento: UCI”, señala el director del MIT Senseable City Lab, grupo de investigación que explora cómo las tecnologías pueden cambiar nuestra manera de diseñar y vivir las ciudades.

CURA son unidades de montaje rápido y móviles porque la idea es que puedan ser implementadas en cualquier parte del mundo. Cada contenedor tiene capacidad para dos pacientes y el equipo médico que estos requieran, y pueden funcionar de manera autónoma al contar con ventiladores y soportes para líquidos intravenosos. Hace tres semanas se realizó el diseño con todo el equipo, y hace dos días comenzó a funcionar la primera unidad en el Hospital de Turín, en Italia, financiado por UniCredit Bank. “CURA sigue los estándares de los hospitales construidos por las autoridades chinas, sin embargo, funcionan aún más rápido”, añade su creador. Ratti recuerda que una de las razones para tener que reaccionar tan rápido, fue precisamente el no haberse anticipado. “Fuimos lentos en asimilar que el Covid-19 llegaría, ya habíamos visto que el Ébola no había producido nada en Occidente y acá quizás nos dejamos engañar por eso”, agrega el italiano.

“La pandemia terminará cuando encontremos una vacuna, pero la mayoría de las predicciones sugieren que eso no sucederá hasta principios de 2021. Mientras tanto, necesitamos aproximarnos a la normalidad sin abrumar el sistema de salud”, dice Ratti. Y plantea que en la medida que este último esté más fuerte y preparado, más rápido se volverá a la normalidad. Por esto mismo, CURA funciona con código abierto y puede ser replicado y modificado en cualquier parte del mundo.

Los contenedores son de fácil movilidad, pudiendo ser transportados por camiones y grúas. Esto es fundamental, dado que la pandemia no es estática. En Italia, los suburbios de Milán estuvieron en el ojo de la tormenta hace un par de semanas, pero luego la emergencia se trasladó a la región del Véneto y ahora se ha desplazado a la parte sur del país. Lo mismo ha sucedido a nivel mundial. El Covid-19 es un problema global y requiere de una respuesta de esa magnitud”, agrega el arquitecto e ingeniero. Si una ciudad supera su ola de contagios, los contenedores pueden trasladarse a otro sector o país que los necesite, contribuyendo a la descongestión del sistema de salud a nivel mundial, culmina el académico del MIT.