Buenas noticias, por David Byrne

Su planteamiento de entonces parece aplicar más que nunca al actual momento que atraviesa el mundo. “Me levanto por la mañana, miro el periódico y digo: ‘¡Oh, no!’. A menudo estoy deprimido la mitad del día. Como remedio, y posiblemente como terapia, comencé a recopilar buenas noticias que me recordaban: ‘¡Están sucediendo algunas cosas positivas!’. La esperanza es a menudo local. El cambio comienza en las comunidades”, escribe el ex vocalista de los Talking Heads en la declaración inicial del sitio que, además de las propias publicaciones del artista, cuenta con un equipo se colaboradores. La última nota firmada por Byrne corresponde al 27 de abril y destaca que Texas está pasando de ser una economía petrolera a transformarse en un buen modelo de energías renovables, como la eólica. Llama la atención también una nota suya de finales de febrero que comenta cómo Chile ha logrado reducir el consumo de azúcar en su población y en particular la decisión de retirar a las mascotas o caricaturas de las cajas de cereales. Por estos días, en Reasons to be cheerful comparten información relacionada con el Covid-19 y las iniciativas que han surgido para combatir el virus o transmitir ayuda a quienes lo necesiten.