Bill Gates y la pandemia

Eran las 9:10 de la noche del sábado 18 de abril, cuando Bill Gates y su mujer Melinda aparecieron en escena. En el recital televisado “One World: Together at Home”, organizado por Lady Gaga y que tuvo en cartelera a los Rolling Stones, Paul McCartney y Elton John, intervinieron pocos representantes de la política estadounidense: solo estuvieron Laura Bush y Michelle Obama. También lo hicieron los Gates. Desde un enlace grabado en su casa en Seattle, Washington, hicieron un llamado para que los gobiernos apoyaran al personal de la salud de sus países. “Tomando las decisiones correctas se pueden salvar vidas”, expresó Melinda Gates.

Más allá de la anécdota, lo concreto es que el cofundador de Microsoft ha sido uno de los protagonistas de la crisis sanitaria arrastrada por el coronavirus: ha estado en televisión, en páginas editoriales y en foros haciendo llamados a permanecer en casa, a que se hagan pruebas más generalizadas y a desarrollar una vacuna. También ha sido crítico de las políticas del presidente Donald Trump y el manejo que ha hecho la Casa Blanca. “Estados Unidos perdió la oportunidad de aventajar al nuevo coronavirus”, escribió en una columna de opinión de The Washington Post el 31 de marzo. “Las decisiones que tomemos ahora, nosotros y nuestros dirigentes, tendrán un impacto enorme sobre la rapidez con que empiecen a disminuir los casos, sobre cuánto tiempo la economía permanecerá inactiva y sobre cuántos estadounidenses tendrán que enterrar a un ser querido”.

Su figura y visibilidad van en alza. Más aún desde que el martes 14 Trump anunciara que Estados Unidos, el mayor financiador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), retiraba sus aportes a la entidad. Un día después, la Fundación Bill y Melinda Gates, el segundo contribuyente más grande de la OMS, informó que aumentaría su colaboración a la batalla contra la pandemia, hasta los 250 millones de dólares –que se suman a los 100 millones a los que se había comprometido con anterioridad– para reducir la velocidad de propagación de la enfermedad.

El editor jefe de la revista Wired y ex editor de The New Yorker, Nicholas Thomson, dice que “en EE.UU., varios ven a la Fundación Gates como un lugar para la ciencia inteligente, la resolución dedicada de problemas y una verdadera pasión por ayudar a resolver los problemas más grandes de la humanidad. Y no hay duda de que Gates ha pasado más tiempo estudiando temas de salud pública que nuestro presidente”.

El doctor en Biología Celular de la Universidad de California, Sebastián Bernales, fundador del laboratorio Merken Biotech y Praxis Biotech, quien vive en San Francisco dedicado a la investigación desde el 2013, coincide: “Ha jugado un rol clave en esta pandemia. Y esto va más allá de la filantropía. Trump ha sido muy cuestionado en esta crisis, y hay sectores donde los norteamericanos, especialmente en la comunidad médica y científica, ya ni lo escuchan. Y a quién sí le ponen atención, en cuanto a temas de salud pública, es a Bill Gates. Ha sido el líder natural que necesitamos”.

La charla TED que se hizo viral

Bill Gates camina por el podio de TED. Viste un chaleco color salmón, unos pantalones negros y camisa blanca. Arrastra un barril que dice “survival suplies”. Es abril del 2015. Saluda y empieza a hablar: “Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Por eso, uno tenía un recipiente como este guardado en el sótano. Hoy, la mayor amenaza se parece a esto (apunta a una imagen de un microbio proyectada, similar a la del coronavirus). Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en la próxima década, será un virus muy infeccioso. No estamos listos para la próxima epidemia”. La charla duró ocho minutos. Suficiente para que cinco años después el video se volviera viral: acumula más de 25 millones de visitas en Youtube.

Esa premonición estos últimos días ha sido causa de debate. Se dice que Gates sabía de la pandemia que se avecinaba y que incluso habría estado detrás de su propagación. The New York Times publicó un reportaje esta semana sobre esto: informó que se han realizado más de 16 mil publicaciones falsas en las últimas semanas en Facebook sobre la teoría en contra de Gates. El artículo señala que la desinformación es la más difundida de todas las falsedades sobre el coronavirus según Zignal Labs, empresa de análisis de medios.

En una de sus últimas entrevistas –“y de las mejores que he visto”, comenta una investigadora de la Gates Foundation–, ocurrida el 2 de abril en The Daily Social Distancing Show, conducido por Trevor Noah, trata este asunto. El animador le señala a Gates: “Voy a partir con la pregunta que cualquiera quisiera hacer en este momento: ¿ese TED trataba de este virus, o era de uno hipotético que se avecinaba?”

Gates, desde su casa, responde: “Yo no sabía que lo que vendría sería este coronavirus, ni tampoco que ocurriría a fines del 2019. Lo que dije fue para alertar a los gobiernos a hacer investigaciones para poder responder rápidamente, en caso de que ocurriera algún tipo de virus respiratorio y mantener los casos muy bajos. (…) Lamentablemente no se hizo nada de eso”. Veintidós minutos más tarde, su entrevista concluye: “Ahora, cuando acabe todo esto que afectó al mundo entero, sí estaremos preparados”.

“Es inspirador”

Este año la Fundación Gates está de aniversario. Cumple 20 años. Sin embargo, Bill y Melinda Gates han dicho a su equipo que no es tiempo de celebraciones. “Nuestra preocupación es la crisis sanitaria”, han repetido a sus colaboradores.

No en vano, el 13 de marzo Bill Gates anunció su salida del consejo de administración de Microsoft, la empresa que fundó hace 45 años con su amigo Paul Allen, y junto a ello, el retiro del fondo de inversión Berkshire Hathaway, de Warren Buffet. En 2008 dio el primer paso, al emigrar de las tareas diarias de la firma tecnológica. Pero la movida del mes pasado fue mayor: a sus 64 años y a dos días de que la OMS declarara al coronavirus como pandemia mundial, Gates anunció que se dedicaría 100% a la filantropía.

Hoy, la entidad de Bill y Melinda es considerada por Forbes como la organización sin fines de lucro más importante del mundo: tiene un fondo de 46.800 millones de dólares para repartir en tareas benéficas en 138 países. Su origen se remonta a 1994, cuando creó la Fundación William H. Gates. Cinco años más tarde, su mujer decidió participar activamente, por lo que la ONG fue renombrada como Fundación Bill y Melinda Gates: ambos la presiden y dedican su trabajo a la salud y educación en zonas desprotegidas. En ella, además participa Warren Buffett y la codirige el padre de Gates, William H. Gates.

Desde la GF cuentan que ahí trabajan 1.489 personas y su oficina central está en Seattle, Washington, la misma ciudad donde vive y donde nació Gates, en octubre de 1955. Una investigadora de la firma, que prefiere mantener su nombre en reserva, explica a Capital cómo es el tejemaneje de la organización. “La gran parte de los empleados son científicos. El core de la organización es mejorar la salud y calidad de vida en países de escasos recursos y uno de sus principales focos ha sido en enfermedades infecciosas. Es por eso que ha tenido tanto protagonismo en la crisis actual. Sin embargo, también hay inversiones importantes en educación”, explica. Su foco está puesto principalmente en África, India y Asia.

Hay cinco áreas de desarrollo: Salud Global, Desarrollo Global, Crecimiento y Oportunidades en el mundo, Programa para Estados Unidos, y Normativas y Promoción Mundial. Las líneas de acción de las iniciativas son variadas: van desde campañas para combatir el VIH, la malaria, hasta otras para el control de maternidad. Además, hay trabajo en infraestructura, logística, higienización de aguas y control del tabaco. “Lo que buscamos es el cuidado y protección de la vida y salud. Evitar muertes que son inevitables”, reza un mensaje de Gates en su página web.

El embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva, quien por su trabajo en Washington conoce de cerca el trabajo de los Gates, asegura que su aporte es multidisciplinario. “En África hay proyectos de cuidado de la mujer durante el parto y mejora de servicios esenciales como el agua. También han desarrollado mecanismos para mejorar la producción de electricidad en áreas remotas, en las que trabajan sobre la base de captación solar”, explica.

Los colaboradores de primera línea de la GF son 12, entre ellos, el CEO, Mark Suzman; Carolyn Ainslie, CFO, y Trevor Mundel, quien encabeza el área de Salud Global. Tanto Mundel como el doctor Niranjan Bose, su principal asesor científico, son quienes lo acompañan con más frecuencia estos días. De hecho, con ambos realizó una entrevista masiva en la que usuarios le enviaron preguntas en una sesión de “Ask Me Anything” en Reddit, e hizo un llamado a que se hicieran más pruebas y que estas fueran más equitativas.

Un colaborador cuenta que por estos días, Gates mantiene contacto fluido con su equipo: envía mails para entregar apoyo en esta crisis y les recuerda la importancia de mantenerse en casa. “Los mensajes que nos manda son en tono similar a los que usa para dirigirse al país. Siempre con la salud como prioridad”, indica. Según cuenta este ejecutivo, Gates se reúne con la organización completa una vez al año, en encuentros donde se establecen los principales lineamientos de la fundación. “No lo vemos mucho, lo mismo que cualquier compañía grande ve a su principal accionista. Pero es una persona inspiradora y motiva tenerlo a él como guía en nuestro trabajo, y el rol que cumple estos días. Por eso, trabajar aquí tiene tanto sentido”, añade. Gates estos días ha tenido figuración en los medios de comnunicación y, además, su organización creó el newsletter Optimist, para informar sobre los avances de sus investigaciones.

El chileno Alejandro Tocigl, CEO de la compañía Miroculus, dedicada a la detección de cáncer, reside en Silicon Valley y por su trabajo conoce a varios miembros de la GF. Dice que “es un equipo multidisciplinario que incluye doctores, ex consultores, ingenieros, de las escuelas más prestigiosas del mundo. La reputación que han construido y el nivel de capital disponible les permiten trabajar con los mejores en cada una de las disciplinas”.

El desayuno con Piñera y las bibliotecas de Lagos

Ricardo Lagos Escobar reconoce que por estos días observa con detención el papel que juega Gates en la pandemia. “Creo que hoy lo vemos en un rol muy propio de Bill Gates. Se da cuenta de que con esto de la pandemia, hay que ir más allá. Su papel es muy importante porque él refleja la mentalidad de filantropía de EE.UU.”, asegura. El ex presidente ha estado varias veces con él en foros internacionales. Uno de esos encuentros ocurrió en la ex oficina de Gates en Microsoft, en Silicon Valley, mientras Lagos era presidente. “Hablamos de un programa que iniciamos en conjunto en Chile, el primer año de mi gobierno”, recuerda.

Y retoma: “En esa época, yo no tenía dudas de que internet sería el futuro”. Y relata: “No sabíamos cómo meternos. Y decidimos hacerlo a través de las bibliotecas del país: son 400 a lo largo de todo Chile y cada comuna tiene al menos una. Eran palabras mayores. Y supimos que Gates tenía un proyecto de bibliotecas”, relata. El ex mandatario cuenta que su gobierno postuló al fondo y que los Gates cerca de 10 millones de dólares, y el Estado chileno tuvo que poner el mismo monto. No fue suficiente para llegar a todo Chile. “Volvimos a postular y así lo logramos”, relata. En total fueron 30 millones de dólares.

En 2013, Lagos viajó a Washington como invitado a dar una charla de su experiencia a la Fundación Gates. “Ahí conté bonitas anécdotas que se desencadenaron por esta iniciativa y que dieron conexión a personas en Putre, a pescadores en Islas Guaitecas, un programa para mantener el kawésqar en Puerto Edén, entre tantos otros”, señala. Ha sido la iniciativa de bibliotecas más exitosa de la Gates Foundation y la entidad destaca la experiencia chilena en su sitio web.

El presidente Sebastián Piñera también ha tenido encuentros con Bill Gates: ambos solían ser empresarios exitosos y son ex alumnos de Harvard. Eso sí, Gates se título como abogado honorífico en 2017 porque en 1975 abandonó sus estudios para crear Microsoft.

El 23 de septiembre del 2010, el presidente Sebastián Piñera asistiría a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. La avanzada del mandatario organizó para esa misma mañana un desayuno con el cofundador de Microsoft en el Hotel Millenium, donde estaban alojando los chilenos. Asistieron seis personas en total. “A un lado de la mesa estaba Bill Gates, el gerente latinoamericano de Microsoft y el representante chileno. Al otro lado estaba el presidente; Alfredo Moreno, quien era el canciller, y yo”, dice Arturo Fermandois, entonces embajador en EEUU.

Entonces solo hablaron de educación. Gates dijo que nunca se erradicaría la pobreza si no educamos mucho más masivamente. “Para lograrlo y triunfar sobre la pobreza, había que acudir a internet. Es decir, educar a través de clases por internet. Su idea fue algo inesperada para nosotros. Y nos mirábamos de reojo”, confiesa Fermandois.

“Habló de educación virtual para la lucha contra la pobreza. Porque existen clases de todos los temas, artísticos, sociales, económicos, y que esas clases están en casi todos los idiomas y los alumnos aprenden mejor”, recuerda el ex embajador.

El año pasado, Gates estuvo en Chile para el eclipse solar: se quedó algunas horas en la IV Región, observó el fenómeno y voló de vuelta a su casa en Seattle.

Pocos fondos a Chile

“¿Por qué hay tan pocos chilenos entre los beneficiarios de fondos Gates?”, preguntó un miembro del equipo de Gates a Yuly Fuentes, chilena investigadora del MIT y residente hace 18 años en EE.UU. “La verdad, no lo sé. No tengo respuesta a esa pregunta”, aseguró ella entonces. Son pocos los chilenos que han tenido acceso a estas becas. Yuly Fuentes, bioquímica de la Universidad de Concepción, doctora en neurociencia y con un postdoctorado en Economía del Conocimiento del MIT, obtuvo una beca de la Fundación Gates el año 2013. Su investigación consistía en un análisis a la organización: para entender cuán “rentables” son sus aportes. “No es lo mismo implementar filantropía social que filantropía tecnológica, sin embargo, ambas se focalizan en mejorar las condiciones de vida de las personas”, asegura. Y agrega: “Analizamos el portafolio de los proyectos de alto riesgo de la Fundación Gates entre 2008-2017. A pesar de todos los esfuerzos de la organización por apoyar a mujeres, el sistema beneficiaba con mayor probabilidad a los hombres, y descubrimos los mecanismos que los ponen en ventaja. En una frase, ellos comunican distinto las ideas y eso es clave para recibir recursos. Esta información era fundamental para Bill and Melinda Gates Foundation, porque ellos creen en su misión que las ideas vienen de todas partes y de cualquier persona. Lo más importante es que nuestros resultados ayudaron a demostar que las mujeres que recibían fondos eran capaces de generar mayores retornos en sus ideas, comparado con hombres en iguales condiciones”.

Para reclutar talentos en proyectos específicos, la Gates Foundation entrega anualmente becas a postulantes de todo el mundo. Uno de estos concursos es exclusivo para investigadores que estén en el inicio de sus carreras trabajando fuera de países del G-8, y se realiza en alianza con la Howard Hughes Medical Institute. En 2017 destinaron 26,7 millones de dólares a 41 científicos, que recibieron 650.000 dólares cada uno a lo largo de cinco años para el desarrollo de su propuesta. La bióloga chilena Fabiola Osorio fue una de ellas. “Mi proyecto no lo financia directamente la Gates, lo financia el HHMI”, aclara. Sin embargo, ya que las dos organizaciones trabajan como dupla, los becarios de ambas instituciones son invitados anualmente a un Grand Challenge para proponer nuevas ideas. A esos encuentros, suele asistir Gates. Así, el 2018, en un encuentro en Berlín, ella lo conoció. “Angela Merkel, Tedros Adhanom de la OMS y Gates dieron la bienvenida. Eso ya es increíble”, relata Osorio. Y agrega: “Él dijo que uno no siempre tiene que estar pensando en descubrir la rueda. Hay tratamientos que están disponibles en otras enfermedades. Nos abrió los ojos en que también es esencial aprovechar el conocimiento y herramientas que ya tenemos. Esto, actualmente hace mucho sentido”.

El bioquímico de la UC Luis Larrondo es el otro chileno que ha recibido esta beca. Él también estuvo en Berlín y, además, en el Grand Challenge del 2019 en Etiopía. “Lo interesante es que en los meetings estamos discutiendo dos a tres días sobre los grandes desafíos en salud pública. En Berlín nos sentaron a un grupo de múltiples disciplinas a interactuar y pensar soluciones para la transmisión de VIH en África. En un principio, la propuesta genera rechazo, ‘cómo voy a pensar en esto si no es mi tema’, pero aparecen soluciones y propuestas geniales”, explica. “La genialidad de Gates está un poco en eso, en no repetir lo mismo para un problema”.

Según cuenta Larrondo, cuando Gates entra al auditorio, las cuatro mil personas se ponen de pie y comienzan a aplaudir. “Se genera una energía sumamente notable. Él transmite algo bastante peculiar”, relata.

Madonna y Zuckerberg se unen

El 8 de marzo, Gates anunció la creación de un acelerador terapéutico Covid-19, que evaluará medicamentos y productos biológicos nuevos y reutilizados para tratar a pacientes en el plazo inmediato, además de otros patógenos virales en el futuro. Para ello, cuentan con un fondo de 125 millones de dólares. En la iniciativa también participan Mastercard, el gobierno del Reino Unido y la ONG británica Wellcome. Los primeros días de abril se sumó Madonna y la Chan Zuckerberg Iniciative (CZI), de Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan. La cantante lo hizo con 1 millón de dólares, mientras que el fundador de Facebook con 25 millones de dólares.

Un colaborador de la CZI explica a Capital que este esfuerzo garantizará el acceso equitativo a estas terapias una vez que se desarrollen. En todo caso, aclara, esta no es la primera vez que Zuckerberg y Gates unen fuerzas. “Un ejemplo es IDseq, herramienta gratuita, desarrollada por CZI y CZ Biohub (laboratorio de innovación creado por Priscilla y Mark), que permitió a los investigadores en Camboya secuenciar y confirmar el primer caso del país con Covid-19 en cuestión de días”, explica.

Alejandro Tocigl dice que las alianzas que arma Gates son clave. “El hecho de ser una fundación con fuentes de financiamiento estable, les permite tener horizontes de inversión de largo plazo y asumir riesgos mayores liderando proyectos novedosos. Esto, sumado a la capacidad rápida de ejecución y gestión de los profesionales, los ponen en una situación única para aportar de forma significativa a la salud”, indica Alejandro Tocigl. Un ejemplo de esto, añade, es el desarrollo de vacunas para SARS-CoV-2: Gates está financiando la construcción de siete plantas para escalar la producción de las siete vacunas más prometedoras del sector privado. “Esto, a costa de billones de dólares y de un posible fracaso total. Es un riesgo importante que muy pocos están dispuestos a asumir”, remata Tocigl.

Una de ellas ya empezó test en humanos: el 6 de abril, un total de 40 personas sanas de Filadelfia participaron en las primeras pruebas médicas de la vacuna generada por Inovio Pharmaceuticals, un pequeño laboratorio de Pennsylvania que recibó financiamiento de Gates. Las pruebas tardarán varias semanas y esperan tener resultados para septiembre de este año. Si les va bien, estarían en condiciones de entregar un millón de vacunas para finales del 2020. Salud por Gates.