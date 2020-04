Arquitecta Alejandra Celedón y el Covid-19: “El mundo fortalecerá sus muros”

-¿Cómo cambiará nuestras vidas el Covid-19 en cuanto a la arquitectura de las ciudades?

-Nuestras vidas ya cambiaron en lo inmediato y cotidiano. El aislamiento y falta de contacto físico van en contra de lo que una ciudad en su esencia es y hace, juntar. Por lo mismo, las cifras de contagiados se han concentrado en ellas, y los anillos de expansión hacen eco hacia lo rural. Las capitales o grandes ciudades, como Nueva York, Madrid, Montreal o Toronto –pero también Santiago– evidencian lo que el Covid-19 rechaza: la densidad de estar juntos, atacando precisamente los centros de poder económico. Cartografías de diversa índole proliferan en las últimas semanas, mostrando lo inevitable. Si John Snow logró mapear el mortal brote de cólera del Londres del siglo XIX, hoy con toda la tecnología disponible parece problemático visualizar estrategias que permitan definir perímetros (así como lo hizo el famoso mapa de Snow), sin vulnerar de paso la privacidad y libertad que la ciudad también debería asegurar. Aplicaciones que cuentan muertes alrededor del globo en tiempo real, o trazan el movimiento de infectados al más puro estilo de la serie de Netflix Black Mirror, asumen una versión de Smart City donde todos podríamos ser vigilados a través de nuestros celulares. Distopia a la que tampoco queremos llegar. Si bien muchos depositan su esperanza en la tecnología, prefiero apelar a la humanidad.

-¿Cuál es el desafío para las ciudades?

-El poder de la concentración urbana se ha vuelto el arma más destructiva del virus y el centro de las discusiones sobre ciudades post-covid. Así como se cuestiona la conveniencia de la vida en la ciudad, también lo hará su necesidad económica. Entre el trabajo y la educación remotos y el colapso del comercio presencial, el desafío para las ciudades será sostener su vitalidad, y en esta resistencia, los espacios libres, amplios y verdes serán aquellos que, a pesar de la distancia que demanden entre personas, nos sigan conectando.

-¿Cómo debieran cambiar las ciudades?

-Así como son el mayor riesgo, son aún paradójicamente también los lugares más seguros, donde los recursos y la atención médica tienen alguna capacidad de respuesta para salvar vidas. Ciudades más equitativas, con espacios abiertos, parques públicos y ventilación, podrán responder mejor y coreografiar las distancias entre cuerpos, en la medida que la situación sanitaria permita gradualmente circular por ellos. Si bien pensar una ciudad para el distanciamiento social es un oxímoron, por el momento parece ser la consigna, y tanto edificios como espacios urbanos deberán ajustarse a las medidas y dictados del virus. Gradualmente, habrá que restituir la confianza en la presencia del otro no como amenaza. A pesar de que estas semanas nuestras ciudades parezcan pueblos fantasmas de película de ciencia ficción, los espacios públicos y colectivos (hoy cancelados) probarán no solamente ser ecualizadores sociales, sino también cultural y ambientalmente fundamentales. Deudas históricas deberán ser enfrentadas, como los miles de personas en situación de calle o las largas extensiones de ciudad compuestas de vivienda mínima, sin la infraestructura y espacios colectivos necesarios para enfrentar esta y nuevas pandemias. Este virus, una vez más, discriminará entre barrios según su capacidad de admitir tales distanciamientos y aislamientos.

-¿Cambiará la forma en que nos relacionemos con las ciudades?

-Esta no es la primera ni será la última pandemia, desde que ya el mundo es globalizado. Y a pesar de que quizás es la primera que recordaremos a esta escala, todas las grandes pestes, guerras y catástrofes previas no han acabo con la ciudad como forma material y de organización. Esto no será diferente y el capítulo Covid-19 también pasará. Lo crucial aquí es tomar esta oportunidad para repensar cómo realmente queremos y debemos vivir, cultural, ambiental y socioeconómicamente. Esta pasada dejará algunas lecciones. En un mundo donde las fronteras comerciales y aéreas de un sistema económico que cubre al globo, los aeropuertos y aduanas serán la primera resistencia, no solo a este virus, sino a otros que vendrán. Cuando hubiéramos querido que las fronteras se flexibilizaran, el mundo fortalecerá sus muros, fenómeno al que debemos estar atentos en medio de fascismos y nacionalismos. Por otra parte, en la medida que asumamos que existe una serie de derechos que deben ser atendidos de manera pública, estaremos mejor preparados para asumir el futuro urbano y responder a la incertidumbre, donde el individualismo, la soberbia, la desinformación y el miedo han sido los peores enemigos.

-¿Tendremos una mejor relación con la ciudad?

-El aislamiento no durará para siempre, y si Chile ya había experimentado un fuerte sentido colectivo en las manifestaciones y marchas desde octubre de 2019, este solo tomará mayor valor frente a su pausa y ausencia. Frases del estallido como “unidos como un solo pueblo” o “no estábamos solos”, tomarán renovados sentidos frente a la imposibilidad impuesta por la pandemia. Si bien aparentemente el distanciamiento nos aísla como individuos y ha traído una nueva conciencia sobre el cuerpo y el espacio, el aislamiento solo es posible a través de un pacto colectivo que requiere reforzar nuestra construcción como sociedad (y ciudad). El llamado “pacto social” anunciado en octubre parece ser el mismo que requiere este abril.

-¿Qué ciudades del mundo estuvieron mejor preparadas?

-La pandemia solo nos ha mostrado como espejo nuestras peores debilidades como ciudades y sociedades. Albert Camus, en La peste, ya anunció, mucho antes de internet, que lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y eso puede ser aún más horroroso. Es este el caso en varias ciudades de Estados Unidos, donde la continuidad económica ha sido prioridad por sobre la vida humana. Países con liderazgos y prioridades claros, con capacidad de organización e infraestructura hospitalaria coordinada, han respondido mejor que muchos otros. Alemania es quizás el caso más ejemplar, en el cual no ha sido la tecnología de extrema vigilancia, sino que un convencimiento civil el que ha sustentado una situación mediada entre aislamiento y uso responsable de los espacios comunes de la ciudad. A mayor sentido de lo común, a Estados de bienestar con roles importantes, mejor ha sido la respuesta de forma colectiva a un problema donde lo individual debe superponerse a los que nos concierne a todos. ¿No es ese el sentido último de la ciudad?