Antártica libre de covid

Desde la torre de control de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la pista de aterrizaje del aeródromo teniente Rodolfo Marsh está vacía. Los 1.292 metros de línea recta sin rastros de huellas apenas se distinguen entre el hielo glaciar y el mar. Dentro de las oficinas, los 23 funcionarios de esa repartición se mueven en manga corta o poleras de primera capa.

A partir del lunes 16 de marzo –cuando se declaró el cierre de las fronteras, con el fin de contener la propagación del virus–, el jefe del aeródromo y controlador del tránsito aéreo de la Antártica, Jorge Caro (54), intuyó que no aterrizaría ningún vuelo más, salvo el que todos los meses realiza la FACh para proveer de suministros a las bases chilenas. Los cuatro aviones diarios que normalmente tocaban tierra entre diciembre y abril –cargados de turistas, científicos del Instituto Antártico Chileno (INACH) y personal de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas– tuvieron que dejar de hacerlo.

Actualmente, la torre de control sigue operativa todos los días con turnos 24/7, por si hubiera que comandar el aterrizaje de algún avión de emergencia de la FACh, o como sucedió con el charter que el jueves 26 de marzo evacuó a los 22 investigadores del INACH que estaban en plena expedición científica y a los 40 funcionarios de la DGAC que se encontraban trabajando en la construcción de un hangar. Ese fue el último aterrizaje, en el que volaron los expertos que “amenazaban” el territorio blanco con una posible infección, pues venían del continente: viajaban de Punta Arenas y a esas alturas, su paso por el control sanitario de la aduana no garantizaba que no estuvieran infectados. Desde entonces, el jefe de la unidad de la DGAC no cree posible que prontamente la pista del continente más austral de la Tierra reciba alguna aeronave.

“Estamos bien en la base los 21”

En las bases chilenas ubicadas en la estación marítima de bahía Fildes, en el extremo suroeste de la isla Rey Jorge –considerada la “puerta de entrada” a la Antártica y donde se ubicaba la antigua Villa de las Estrellas–, quedó el personal exclusivo y necesario, compuesto por 130 chilenos que cumplen misión en el continente blanco. Lo mismo hicieron las bases internacionales –rusa, uruguaya, coreana y china–, con quienes mantenían una relación de camaradería diaria y un trabajo colaborativo en las faenas de descarga de containers y de operaciones logísticas hasta antes de la pandemia. Todas cumplieron estrictas medidas de aislamiento. Los encuentros deportivos en el gimnasio de la FACh o las ceremonias en honor al Mes del Mar programadas para mayo, por el momento, están cancelados.

Más al sur, a 240 kilómetros de distancia y entre 5 a 8 horas horas de navegación por mar, los 21 miembros de la base O’Higgins del Ejército, a cargo de brindar apoyo a los estudios científicos y hacer soberanía, también permanecen confinados. Pese a ser los que están más alejados del continente, desde el teléfono, el mayor Fernando Inostroza (34) se escucha de buen ánimo y con algo de humor comenta: “Estamos bien en la base los 21”, haciendo alusión al mensaje de los 33 mineros atrapados en la mina San José en 2010.

El sábado 11 de abril fue una fecha clave para los 130 habitantes de la Antártica. Ese día se terminaron las dos semanas de cuarentena estricta que debieron cumplir, como medida de protección y monitoreo, quienes habían tenido algún tipo de contacto con los pasajeros del charter que voló de vuelta al continente. Ningún chileno ni miembro de las otras bases internacionales presentó síntomas asociados al Covid-19. Inmediatamente respiraron tranquilos. La Antártica se convertía, a partir de ese minuto, en el único continente libre de coronavirus.

La buena noticia no implicó una vuelta total a la normalidad. “Sabemos que no hay peligro de contagio en este minuto porque no estamos expuestos a nadie del continente hace más de tres o cuatro semanas, pero aun así se mantienen las precauciones adecuadas”, relata Jorge Caro. Sin embargo, algo en el ambiente cambió y, pese al cumplimiento del distanciamiento social y del establecimiento de turnos en el uso de casinos y dependencias deportivas, la cuarentena dejó de ser 100% obligatoria.

El monitoreo a la salud de los chilenos se ha mantenido estricta, porque en caso de que surgiera un contagio, “habría que analizar primero si las condiciones en nuestros consultorios –que no cuentan con los kits de PCR que detectan la presencia del Covid-19– y si los recursos clínicos disponibles tienen la capacidad para tratar de manera adecuada a un paciente crítico”, comenta Alejandro Valenzuela (41), gobernador marítimo del territorio de la Armada. Cabe destacar que las condiciones climáticas en esta época empeoran cada día, por lo que resulta difícil que una aeronave pueda evacuar con rapidez a una persona contagiada. Para ello, se habilitaron sectores de aislamiento en caso de que se diera algún contagio, pero los consultorios y enfermerías de las bases –que en promedio no superan los 50 m2– no cuentan con el staff ni los recursos necesarios para hacer frente a una crisis. Ninguno tiene aparatos de ventilación mecánica ni camas UCI. En caso de extrema urgencia, un avión de la FACh haría el traslado.

La conectividad

Pese a la sensación de tranquilidad que se percibe entre los habitantes de la Antártica, todos están preocupados por sus familiares “en tierra firme”.

Siguen paso a paso la evolución de la pandemia en Chile y en el mundo, por lo que no les sorprendieron mayormente las medidas que se tomaron. Tienen buena señal de televisión y cable y todos los días ven las noticias y reportes que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hace cada mañana.

Apenas Fernando Inostroza, jefe de la base O’Higgins, supo que esto era una pandemia de alcance mundial, pensó en Florinda Méndez, su madre de 70 años que vive en Molina, en la Región del Maule. “Ella es contadora, súper activa, y hacerle entender que se tiene que quedar en la casa no ha sido fácil. Gracias a Dios, mi señora se fue a vivir con sus padres a Coyhaique”, relata.

Lo mismo le ocurrió a Jorge Caro de la DGAC: “Yo soy de Santiago, mis tres hijos y mi señora viven en la comuna de El Bosque y aunque ellos entienden que para mí es mucho más fácil asilarme, me ha resultado difícil darles consejos para que nos salgan a ninguna parte”.

Por su parte, el gobernador marítimo de la Armada, Alejandro Tapia, le ha dado un giro a su reflexión: “Es medio extraño esto de estar mandando mensajes de apoyo desde aquí, porque, comúnmente, la situación es al revés. Generalmente las palabras de aliento se los mandan a uno para que no nos desmoralicemos”.

Por esta razón, la conectividad a internet y señal telefónica ha sido fundamental. En un principio, la mayoría se preocupó mucho de sus familias, pero gracias a las llamadas telefónicas diarias han podido monitorear el estado de salud de sus seres más queridos y ninguno, a la fecha, ha reportado un familiar contagiado. Las videollamadas, aunque se pueden realizar, son de menor calidad. La ventisca externa y la mala calidad de la señal de internet les impiden tener una conversación fluida.

En caso de perder señal de cualquier tipo, todas las ramas de las Fuerzas Armadas cuentan con un sistema de comunicación satelital que informa las cosas más relevantes de la institución, de los acontecimientos del país y de la situación familiar de alguno de sus súbditos.

Tardes de “Yo soy”, “Truco” y “taca-taca”

En un lugar tan inhóspito como la Antártica, donde la temperatura promedio en estos días oscila entre los -5 °C y los 0 °C grados y en invierno no supera los -12 °C, la capacidad mental y el ingenio de quienes hacen patria se transforman en herramientas claves.

Todos quienes postulan a ser parte de una misión –que no se prolonga por más de un año– aceptan de manera voluntaria el reto y lo primero que trabajan es asumir que estarán lejos de su familia y vivirán confinados con un grupo de personas que no conocen. Para ello, se preparan durante un año con cursos de montañismo, primeros auxilios y mucha capacitación sicológica.

Fernando Inostroza confiesa: “Ya me acostumbré a estar confinado en un espacio donde miro alrededor y a un lado veo mar y al otro el glaciar”. Y Alejandro Valenzuela agrega: “Estamos entrenados para vivir en aislamiento, pero ahora con esta condición especial que se ha presentado, estamos aislados en aislamiento”.

Los protocolos para mantener a raya el Covid-19 han significado el fin de algunas de las actividades que normalmente ayudan a pasar el tiempo en medio del frío extremo, como los campeonatos deportivos interbases con las delegaciones vecinas. Una de las curiosidades más se ha comentado es el cierre de una tienda de souvenirs de la base militar rusa, que vendía pingüinos de peluche y camisetas estampadas con la cara del presidente ruso Vladimir Putin que tenía mucho éxito.

Y, pese a que se han cancelado las reuniones para celebrar una efeméride o algún cumpleaños, dentro de las bases se ha potenciado el ingenio y el espíritu de camaradería. Además de mantener una rutina ordenada, que evite la ansiedad de no saber qué se hará al día siguiente.

En la base Escudero –que alberga a los funcionarios de la Armada– a las 7 de la tarde, después de terminar las labores administrativas relacionadas con el control del tráfico marítimo de naves pesqueras determinado por el Tratado Atlántico, resguardar la seguridad, soberanía y limpieza del mar chileno Antártico, se juntan a comer. Luego de eso organizan campeonatos de ping pong, taca-taca y “Truco”, un juego de naipes característico de Magallanes. Más tarde ven alguna película –las que son grabadas en DVD porque la señal no les permite tener plataformas tipo Netflix– y cuando el tiempo lo permite, salen a caminar por la inmensidad del paisaje glaciar.

La base O’Higgins del Ejercito –la más alejada del continente y también la más grande en infraestructura– ha optado por una dinámica muy particular instaurada por el mayor Inostroza. Todos los viernes, a las 8:15 de la mañana, después de haber hecho las labores de limpieza, se juntan en un salón y juegan “Yo soy” (haciendo alusión al programa de talentos de televisión). “Hoy, por ejemplo, le tocó al segundo comandante, el capitán Tapia, quien tiene que hacer una exposición de su vida, para que todos lo conozcamos”. Luego de la presentación, otro funcionario expone un tema de interés general –que ha preparado con una semana de anticipación– frente a todos. “Hoy aprendimos sobre el conflicto árabe israelí, y así nos vamos culturizando”, agrega el mayor del Ejército.

Además, los 23 de cada mes celebran el arribo del equipo a la Antártica. Ese día, una pareja de funcionarios tiene a cargo la organización de un juego. Hasta el momento, los más populares han sido el bingo, los campeonatos de pool y algunos juegos de cartas. Los jueves son de películas. “Esta semana vimos Dragon Ball Z, pero no hubo mucho quórum”, ríen. La base O’Higgins cuenta con un gimnasio techado, una multicancha y amplios espacios comunes, a diferencia de las bases ubicadas en la isla Rey Jorge.

Pese a la distancia, el asilamiento y el frío, los 130 chilenos que hacen patria en la Antártica en tiempos de pandemia sacan cuentas alegres. Están libres de contagios, sus familiares están sanos y confiesan que no pueden haber elegido un mejor año para servir al país. “Este era el año para estar acá”, coinciden.