Alianza de gigantes para la movilidad del futuro

Los dos gigantes alemanes de la automoción, BMW y Daimler, acaban de anunciar esta semana, que en un esfuerzo conjunto y con una inversión inicial que supera el billón de Euros, crearán un nuevo actor clave en el escenario de la nueva movilidad. Según voceros de ambos grupos, la idea es desarrollar y unir sus ofertas de uso compartido de automóviles, transporte, estacionamiento, recarga para electromovilidad y transporte multimodal. El plan contempla la creación de cinco empresas conjuntas: Reach Now para servicios multimodales de movilidad; Charge Now para cobros asociados; Free Now, para servicios de taxis, Park Now para estacionamiento compartidos y Charing Now para la modalidad de autos compartidos.

“Nuestros servicios de movilidad han desarrollado una sólida base de clientes y ahora estamos dando el siguiente paso estratégico. Estamos reuniendo la fuerza y ​​la experiencia de 14 marcas exitosas e invertimos más de 1.000 millones de euros para establecer un nuevo actor en el mercado de rápido crecimiento para la movilidad urbana”, dijo Dieter Zetsche, presidente de la Junta de Administración de Daimler AG y Director de Coches Mercedes-Benz. “Al crear una red inteligente de empresas conjuntas, podremos configurar la movilidad urbana actual y futura y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la digitalización, los servicios compartidos y las crecientes necesidades de movilidad de nuestros clientes. Otra posible opción es la cooperación con otros proveedores, incluidas las participaciones en startups y otros actores ya establecidos”, comentó.

“Estamos creando un actor que cambiará la movilidad futura como un líder global. Los 60 millones de clientes que ya tenemos en la actualidad se beneficiarán de un ecosistema sostenible y perfectamente integrado de servicios de uso compartido de automóviles, de paseo, estacionamiento, carga y transporte multimodal. “Tenemos una visión clara: estos cinco servicios se fusionarán cada vez más para formar una cartera única de servicios de movilidad con una flota de vehículos totalmente automáticos que se cargan y estacionan de manera autónoma y se interconectan con los otros modos de transporte”, dijo Harald Krüger, presidente del consejo de administración de BMW AG.

La iniciativa promete que sus servicios serán de fácil acceso e intuitivos y generarán un ecosistema sostenible e integrado. Berlín, Alemania, alojará la sede de la nueva organización. Se proyecta que las nuevas empresas crearán 1.000 nuevos puestos de trabajo en todo el mundo, además de los que se crearán en Berlín y Alemania.