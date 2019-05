Algunos temían que los e-readers (lectores de libros electrónicos) terminaran por derribar la industria de los libros impresos. Sin embargo, hasta el momento, esos pronósticos parecen infundados. Lo cierto es que estos dispositivos, con el lanzamiento de Kindle Amazon en 2007, se han convertido en una plataforma alternativa de lectura que no ha dejado de masificarse.

¿Quién es un usuario potencial de un e-reader? Básicamente, cualquier persona que disfrute del pasatiempo –u obligación– de leer textos o libros. El comprador solo debe tener claridad de que estos dispositivos, a pesar de su parecido, no son lo mismo que otras tabletas tradicionales, por lo tanto, no cuentan con aplicaciones como Twitter, Facebook o WhatsApp.

Fabián Soto, especialista en e-readers de la tienda TuGadget, recomienda estos dispositivos particularmente a “estudiantes universitarios que quieren evitar a toda costa imprimir toneladas de hojas de papel para los apuntes de sus trabajos, pruebas o material que les envían sus profesores”.

La “tinta electrónica” es la característica distintiva de estos dispositivos, tecnología que simula el papel, por lo que no refleja los rayos del sol con su pantalla, lo que evita mareos o cansancio visual en el usuario, permitiendo un aumento en el tiempo de exposición en comparación a otras tecnologías.

Según explica Soto, los libros electrónicos son una gran alternativa para quien busca abaratar costos. “Los libros tienen un alto costo en formato físico, por lo que con un e-reader podrías suplir ese gasto hasta en un 50%”, estima.

Estos dispositivos también son una gran alternativa para quienes buscan almacenar y transportar libros de manera simple. Con tan solo un par de toques en la pantalla, se puede disponer de textos, apuntes e incluso acceder a diccionarios.

Un factor clave al momento de elegir es la pantalla. Lo principal es que tenga un tamaño adecuado, con buena resolución y que, en el mejor de los casos, incorpore alguna luz. Además, considerar que la tecnología E-ink Pearl, que entrega mayor nitidez y usa menos batería, está disponible en los modelos actuales más avanzados.

La batería es otro punto que considerar. La duración de la carga en los e-readers, a diferencia de otros dispositivos, se mide en semanas, pero tampoco hay que olvidar este factor.

Por último, es importante saber si el modelo cuenta con conexión Wi-fi, pues así es más fácil acceder a una mayor cantidad de bibliotecas virtuales.

1. Kindle Paperwhite. Producido por Amazon, este modelo de lectura electrónica es uno de los más completos. Tiene una de las pantallas más nítidas del mercado, de 300 ppi, lo que equivale a contar con una resolución full HD. Cuenta con una independencia de hasta un mes (en reposo), conexión Wi-fi y 4 GB de almacenamiento. Al ser de Amazon, solo es necesario crear una cuenta y asociarla a una tarjeta de crédito para tener acceso a miles de libros en la plataforma. $119.990 en Linio.

2. Nabuk Carta HD. Creado por los fabricadores chilenos Nabuk Electronics, este modelo posee un sistema operativo Android modificado, por lo que es posible acceder a algunas aplicaciones como Wattpad o Google Play Books. Es compatible con 15 formatos diferentes de archivo, desde PDF a GIF, e incluso formatos gráficos como PNG y JPG. Cuenta con Wi-fi y ranura para almacenamiento externo. $99.990 en TuGadget.

3. Kobo Aura H2O. Es una invención de la marca japonesa Rakuten Kobo y tiene dos peculiaridades: es resistente al agua y posee una pantalla más grande que el promedio (6,8 pulgadas). Con capacidad de almacenamiento de 4 GB, conexión Wi-fi, tiene además en su reverso una textura rugosa para disminuir las posibilidades de caída. $ 64.990 en TuGadget (incluye funda y 1.000 e-books).

4. Nabuk Lux 3. La pantalla no posee una gran resolución en comparación a otros modelos y no es táctil: funciona con botones. Se trata de un dispositivo para usuarios más “clásicos”, quienes prefieren que sus dedos no interfieran con su lectura.No cuenta con conexión Wi-fi, pero tiene 8 GB de almacenamiento. Es un modelo económico dentro de la competencia: $64.990 en TuGadget (incluye funda y 1.000 e-books).

5. Kindle 8 Touch. Este modelo es recomendable para quienes se inician en el mundo de los e-readers y no quieren desembolsar demasiado dinero. Puede conectarse a Wi-fi y viene con 4 GB de almacenamiento. La pantalla es táctil, pero no cuenta con luz regulable, por lo que no es posible leer en la oscuridad sin tener una linterna a ampolleta cerca. $89.900 en Ripley.