Sebastián Edwards: «Seguiremos siendo individualistas»

Asegura que odia viajar. “Viajo unas veinte veces al año y lo detesto. Cada vez que me acerco al aeropuerto siento una cosa en el estómago. Por ese lado para mí es ideal estar en cuarentena”, admite el economista que vive hace cuatro décadas en Los Ángeles, California, donde se desempeña como profesor de UCLA. A Chile viene en promedio tres veces por año y generalmente se queda pocos días. Estar confinado en su casa no le ha resultado ningún drama. Edwards (66) cuenta que dictar clases universitarias a través de Zoom le es más desgastante y cansador porque no cuenta con la retroalimentación presencial de los alumnos y no hay lenguaje corporal. Pero, afirma, hay que saber adaptarse y buscar maneras de propiciar la participación. “En las escuelas de negocios es muy importante la discusión”, sostiene el ex economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, por lo mismo utiliza una instancia de la aplicación llamada break out rooms donde se arman grupos de siete a ocho estudiantes, de manera aleatoria. Sobre otros aspectos de la cuarentena dice que extraña ir a su bar favorito o subir al cerro que acostumbraba. La cocina se le da bien, le gusta preparar zapallitos italianos rellenos, pero asegura que su especialidad es la cazuela de ave: “La mía lleva zapallo, zanahoria, pollo, cebolla, porotitos verdes y arroz, no le pongo papa. Lo más importante es el color”. No tiene televisión, pero desde que comenzó la pandemia, va donde su vecina a mirar noticias o series.

Desde California formó parte del equipo económico compuesto también por José de Gregorio, Andrea Repetto, Claudia Martínez, Claudia Sanhueza y Rodrigo Valdés, que elaboró una propuesta por encargo del Colegio Médico. Edwards comenta en broma que debiesen llamarse “Los Intrépidos Seis” y cuenta que fueron dos semanas de intenso trabajo por Zoom. “Cada uno en su casa, con buena voluntad, y a veces con porfía y tozudez. La diferencia de horario produjo mínimos problemas. En ocasiones los colegas querían reunirse a las 9 de la mañana, pero aquí eran las 6 de la madrugada. Otras veces se querían ir a dormir, cuando yo recién estaba listo para un Martini seco con su aceituna. De a poco fuimos avanzando hasta llegar a siete páginas consensuadas”, señala el economista y académico. Se dividieron en dos subgrupos: macro y micro, y luego convocaron a un “pleno” para discutir cada punto. La propuesta conjunta señala que es posible incurrir en mayor gasto fiscal durante los próximos 18 meses. Para eso plantearon utilizar el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES), que corresponde a USD$12 millones o 5% del PIB, como medida de referencia para comprometer un gasto adicional.

-Ustedes proponen un gasto fiscal mayor al actualmente anunciado por el gobierno. ¿Cree que se puede leer como una postura ideológica considerando que fueron convocados por el Colegio Médico, presidido por Izkia Siches?

-La crisis sanitaria actual no tiene parangón en la historia de Chile. Creo que por ello todos tenemos la obligación de contribuir a encontrar soluciones, en este caso fue particularmente grato. El hecho de que nos haya convocado una institución A o B, con líderes de un lado u otro, no debiera ser importante. Además, el presidente y el ministro Ignacio Briones estaban informados de esta gestión y de los aspectos esenciales de la propuesta. Cuando se enteraron –con anterioridad a que entregáramos el documento–, no pusieron objeciones. Creemos que es muy bueno que las sugerencias de “los seis” ayudaran a que se gestara el llamado del gobierno a un gran acuerdo nacional. Y luego se sumaron otros grupos que sacaron propuestas similares.

-La cifra de desempleo en Santiago –por sobre el 15% en el mes de marzo según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile–, ¿confirma la necesidad de inyectar más recursos?

-Totalmente, confirma nuestra propuesta. Lo del desempleo ilustra con mucha claridad la profundidad de la crisis. Mucho más de lo que algunos pensaban. Hay quienes sorprendentemente dicen que no hay que gastar más y guardar para cuando venga una emergencia. Ahora es cuando. Esto será peor, el desempleo va a aumentar. Piensa que aún no han contemplado Latam, que ahora se está desprendiendo de contratos. Por ejemplo, el contrato con la compañía que preparaba las bandejitas de las meriendas. Esa empresa posiblemente ahora tenga que despedir a sus propios trabajadores.

-¿Procede, a su parecer, que el gobierno contemple un salvataje para Latam?

-El mismo día que Latam se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el gobierno de Alemania anunció que estaban inyectándole capital fresco a Lufthansa y que se iban a quedar con entre 20-25% de la propiedad, bajo el compromiso de vender esa participación accionaria el año 2023. Si la señora Merkel lo hizo… El mismo ministro Briones, se demoró, pero dijo que lo están considerando como inversión, no sería un regalo. La pregunta es a través de qué mecanismo, porque existen un montón de instrumentos financieros.

-Usted se ha referido a una elite chilena indolente, ¿le parece que el empresariado en esta pasada ha estado a la altura de las circunstancias?

-No vivo en Chile, y a veces me cuesta tomarle el pulso al día a día. Desde mi cuarentena parcial, a miles de miles de kilómetros de distancia, me parece que parte de la elite –las instituciones empresariales– lo ha hecho bien. Juan Sutil es un soplo de aire fresco, y Bernardo Larraín ha estado muy activo y haciendo importantes contribuciones. Pero al mismo tiempo, sigo pensando que hay cierto grupo que no toma en serio el desafío de recuperar el liderazgo regional con eficiencia, productividad y emprendimiento.

Un acuerdo posible

-Estamos en un momento crítico en cuanto a los contagiados de Covid-19. ¿Cómo evaluaría el operar del gobierno?

-Creo que, en general, el gobierno lo ha hecho bien. Quizás podrían haber evitado algunas de las controversias más mediáticas. Pero, sumando y restando, no me cabe duda que aprueba el curso con una buena calificación. La decisión del presidente de llamar a un acuerdo nacional para la elaboración de un plan fiscal de 18 a 24 meses es un muy buen paso.

-¿Le merecen algún comentario las palabras del ministro Mañalich la semana pasada, cuando en una entrevista señaló que en Chile hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual “no tenía conciencia de su magnitud”?

-No sé qué quiso decir. Quizás se refería a que no sabía que las condiciones iban a generar el grado de contagio que se está produciendo. Porque si tú le preguntas a mi mamá, que es una anciana, ella sabe del hacinamiento. No hay que ser genio. Si los famosos edificios que proponía Lavín tenían 45 metros cuadrados, queda calcular que los guetos verticales tienen 30 metros cuadrados o menos, y viven varias personas. Hay que darle el beneficio de la duda al ministro. Dicen que es antipático, pero yo ni siquiera lo he escuchado hablar. Mejor salirse de la pelea chica. Reconocer errores es súper positivo.

-¿Una experiencia mundial como el coronavirus podría dar paso a una sociedad más colaborativa? ¿O el ser humano tiene mala memoria?

-Creo que va a haber pocos cambios de ese tipo. Seguiremos siendo individualistas y preocupados de nuestro entorno inmediato. Al mismo tiempo, seguirá habiendo gente dedicada al servicio y a los otros. También continuaremos con conflictos y desacuerdos. Los cambios más duraderos tendrán que ver con lavarse las manos más seguido. Espero que la costumbre de saludarse de beso también vaya desapareciendo.

-¿Sigue en pie su apoyo a una nueva Constitución?

-Siempre he pensado que Chile necesita una nueva Constitución. No, necesariamente, porque la actual sea mala, sino que por su ilegitimidad. Cuando, en muchos años más, se escriba, con la debida distancia, la historia de la transición, los expertos notarán que uno de los peores errores es que el presidente Lagos no haya plebiscitado la carta magna luego de las grandes reformas implementadas durante su gobierno. Habiendo dicho lo anterior, creo que el proceso violento por medio del cual llegamos a esta coyuntura de plebiscito y Comisión Constituyente nos presenta un camino repleto de desafíos y peligros. Pero no veo la posibilidad de volver atrás y cancelar lo que ya se lanzó. Cuando la pasta de dientes sale del tubo, no se puede volver a meter adentro.

Sus memorias II

Además de cientos de artículos académicos y una decena de publicaciones sobre economía, Edwards es escritor de novelas y memorias. En 2007, con más de 50 años cumplidos, publicó su primera novela, titulada El misterio de las Tanias. Después vino Un día perfecto en 2011 y cinco años más tarde lanzó Conversación Interrumpida: Memorias, con Ediciones UDP. Ahora se encuentra en pleno proceso de escritura de lo que vendría a ser la segunda parte de sus memorias, pero estructurada en capítulos con nombres de personas que formaron parte de su vida. Algunos resultan más reconocibles y otros, anónimos. José Donoso, Juan Emar, Mónica Echeverría, Isidora Aguirre y Augusto Pinochet, son algunos de ellos. Este Augusto Pinochet no es el dictador, sino un compañero suyo de universidad y también miembro del Partido Socialista. Cuenta Edwards que después del Golpe de Estado de 1973, Pinochet estuvo detenido en el Estadio Nacional, y cuando decía su nombre, los militares le respondían: “¡Chistocito!”, y le propiciaban más golpes. A través de esa historia, el autor visita pasajes de su vida durante esos años. “Armo un cuadro de un Chile que se fue, mirado a través del lente mío”, dice el economista. “Juan Emar era hermano de mi abuela y fue el primer muerto que vi en mi vida, cuando tenía 12 años”, cuenta. A Mónica Echeverría y José Donoso también los conoció porque estaban emparentados. Todavía no escribe el capítulo sobre la dramaturga Isidora Aguirre, quien estuvo casada con el fotógrafo Peter Sinclair, que compartía oficina con el padre de Edwards. Ambas familias solían pasar fines de semana en la parcela paterna. Son muchas las historias, pero el economista cuenta que en estos días no ha podido escribir, se declara en “pausa por pandemia”.

Capital y su papel

Sebastián Edwards fue columnista de revista Capital. Llegó a colaborar ahí porque conocía a su dueño, Ricardo Claro. Durante el año 2007 escribió columnas sobre temas económicos, pero también artículos que recuerda con especial cariño como “África en el corazón”, donde hablaba del descubrimiento de las fuentes del Nilo. En 2005 fue nombrado por la revista como el Economista del Año. Esa fue una de las ocasiones en las que apareció en su portada. Claro que el premio solo duró ese año y por lo tanto fue el único galardonado, cuenta entre risas. “Mi relación con Capital es antigua y cercana. En su momento discutimos proyectos interesantes y divertidos. Me parece triste que se acabe su publicación en papel, pero estoy seguro de que desde su plataforma digital continuará siendo un medio importante e influyente”, afirma el economista. Señala que él sigue siendo muy apegado al formato papel. “Ya no me caben más libros, entonces tengo una nueva política: por cada libro que traigo, tengo que regalar uno. Había decidido no comprar más libros en papel, pero al día siguiente compré cinco. Y todos los días recibo en mi casa cuatro diarios diferentes, aunque muchos ya los haya leído en internet”.

-¿Es nostálgico?

-No, soy viejo (ríe).