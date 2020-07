Educación online de emergencia: El nuevo desafío en tiempos de COVID-19

Según el Informe Epidemiológico número 32, 15.957 menores de entre los 0 y los 14 años se han contagiado con el virus y han resultado positivo al test PCR. A ellos se suman otros 10.346 adolescentes entre los 15 y los 19 años, la gran mayoría de estas cifras los menores se encuentran en etapa escolar.

¿Qué tan recomendable es volver a clases presenciales?, según especialistas mientras la pandemia no esté controlada no es oportuno llevar a los estudiantes a los establecimientos educacionales pero la gran pregunta es si los colegios y los alumnos están preparados para sustituir lo presencial por plataformas educacionales a distancia.

La encuesta «Docencia durante la crisis sanitaria: La mirada de los docentes» ahondó sobre las consideraciones de miles de profesores del país respecto a las condiciones en que llevan adelante sus labores educativas, sólo un (42%) de los docentes dice haber recibido acompañamiento pedagógico para realizar clases a distancia, por otra parte solo un tercio declara recibir apoyo para el uso de recursos digitales (32%) y solo un 27% de los docentes declara utilizar las plataformas sugeridas por el Mineduc.

Por todo esto se vuelve muy relevante para los Establecimientos educacionales analizar muy bien que estrategias se utilizarán para continuar con el proceso de aprendizaje de los niños en la pandemia y que las herramientas elegidas no solo simplifiquen el trabajo de los docentes, alumnos y apoderados si no que tambien cumplan con la normativa vigente que exije el registro en los libros de clases.

En ese sentido, podemos destacar plataformas como Google Meet, Zoom y appoderado.cl que básicamente permiten hacer clases a distancia y en el caso de la última (appoderado.cl) se destaca por ser una plataforma muy intuitiva y fácil que no solo permite hacer clases on line, si no que también permite que alumnos que no poseen internet constante puedan ver las clases que dejan grabadas sus profesores dejando un registro formal para el mineduc de que alumnos asistieron a las clases on line o que alumnos vieron las clases grabadas para cumplir con el registro de los libros de acuerdo al MINEDUC

Es de suma importancia entender que superar esta crisis será tarea de todos y tanto los profesores como padres y alumnos tendremos que poner el máximo de nuestros esfuerzos para aprender a utilizar las herramientas tecnológicas y lograr que nuestros alumnos independiente de sus realidades socieconómicas puedan seguir aprendiendo y no sea su futuro el más perjudicado después de esta crisis.