Robert Funk sobre protestas en Estados Unidos: “Trump está provocando”

-¿Tu sensación es que esta oleada está agarrando fuerza o podría bajar de intensidad en los próximos días?

Es difícil saberlo por varias razones. Es parecido a lo que ocurrió en Chile, estas cosas empiezan a tener una dinámica propia que tiene que ver con cómo responde la autoridad. En Chile las manifestaciones fueron creciendo por la reacción del gobierno y es posible que eso ocurra también en Estados Unidos. Pero en contexto de pandemia todo puede pasar. Ya se está informando de personas que se están empezando a enfermar o a advertir que hay que tener cuidado con las grandes agrupaciones. Entonces podría perder algo de potencia. Es una dinámica muy distinta a las situaciones normales, pero la protesta ha tomado una dirección y un tono que va mucho más allá a la reacción al asesinato de Floyd. Ahora tiene que ver con Trump, con la pandemia, con la situación económica, y eso lo hace más potente.

-Estas protestas están involucrando a personas que nunca antes se habían manifestado, ¿cómo te explicas eso?

Viendo todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos y más allá del tema racial: Trump, su comportamiento, los resultados del gobierno, la situación económica, uno se preguntaba cómo la gente acepta esto sin escándalo. Y tal como sucedió con al alza del Metro en Chile, aparentemente un tema que nada tiene que ver con el presidente, gatilló un movimiento amplio de rechazo al gobierno. Eso podría explicar por qué gente que antes no se movilizaba ahora se siente con la necesidad de salir.

-¿Y cómo podría afectar las próximas elecciones presidenciales?

Trump tiene suerte que esto ocurrió ahora y no en septiembre, entonces hay tiempo de que la cosa se calme. Pero por el tipo de reacción que ha tenido Trump: ir a la iglesia con la Biblia, insistir en el discurso de mano dura, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, yo creo que está asegurando a su electorado base. Él sabe que ganó sin la mayoría de los votos porque tenía una base muy leal. Las encuestas en Estados Unidos no se han movido desde que Trump está en el poder. Entre un 40-45%. La gente que lo ama, lo ama, y la gente que lo odia, lo odia. Entonces será una elección por asegurar que tus partidarios vayan a votar. Lo cual es peligroso porque Trump necesita votantes animados, enojados y asustados, que vayan a votar. Su apuesta es que el otro lado va a estar dividido: los demócratas. Pero estas manifestaciones pueden hacer que los votantes demócratas se unan.

-¿Podría ser haber alguna sorpresa en las primarias demócratas a favor de Bernie Sanders, dado el descontento hacia el sistema que se está expresando en las calles?

Yo creo que Sanders está perdido. Es cierto que hay mucha gente enojada, pero se tienen que ganar las elecciones y Sanders sigue siendo un personaje que no representa a la gran mayoría del partido demócrata. En Estados Unidos llamarse socialista tiene un costo alto. Tal vez en estas condiciones ha ganado apoyo, pero me sorprendería que sea suficiente. La sorpresa podría venir por otro lado más preocupante: que Joe Biden se enferme. El gran problema de él es que no puede hacer mucha campaña, ahora lo hemos visto un poco más en la calle pero en general ha estado encerrado en su casa. Si llegara a enfermarse, ahí no sé qué se hace para reemplazarlo.

-De ser así, ¿El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, podría ser una carta presidenciable?

Él ha dicho que no quiere. Sin duda ahora ha logrado un posicionamiento nacional importante. Lo ha hecho bien y por eso Trump lo ataca tanto. Cuomo combina la empatía con una especie de frialdad respaldada en los datos. Dice las cosas como son.

-¿La estrategia de Trump de apelar al temor explicaría su intento de declarar al movimiento Antifa como terrorista?

Está claro que su estrategia es tratar de pintar a toda la oposición como una: “los demócratas son lo mismo que los Antifa, son socialistas y poco menos que terroristas”. Creo que cuando Trump menciona Antifa, le habla a su base. Y Antifa ni siquiera es un grupo, son personas que se identifican como anti fascistas, y en algunos casos hay personas con métodos más violentos. Al tratar de nombrar a Antifa como un grupo terrorista, cosa que dijo que iba a hacer pero que no es legal, está tratando de provocar, en el sentido de declarar a un grupo que está en contra del gobierno como un grupo terrorista. Está provocando con un paso que huele mucho a autoritarismo.

-¿No hay absolutamente nada que indique la existencia de una organización terrorista?

-Cualquier definición de terrorismo no vale aquí. Puede haber grupos organizados, incluso violentos. Un poco como en Chile; existe un movimiento social masivo y además se meten personas que quieren saquear, pero es distinto a decir que el movimiento sea violento. Si uno mira la gran mayoría de las manifestaciones, en cincuenta estados de EE.UU, han tenido protestas pacíficas.

-¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de movimientos supremacistas?

Lo que se ha visto son grupos no identificados, de hombres blancos armados, vestidos en uniformes, en ropa paramilitar, con armas o caminando con palos. Si esas personas están oficialmente vinculadas a la supremacía blanca, solo se puede deducir, pero no hay ninguna prueba. El mayor temor es que al ser una protesta que parte desde el asesinato del señor Floyd, se convierta en un conflicto racial, que es algo que lo supremacistas siempre han querido. Ellos hasta tienen un concepto: RaHoWa (Racial Holy War). Esto no está ocurriendo, yo creo que en parte porque han participado muchos blancos en las protestas. Esto se convirtió muy rápido en algo más que en protestas de afroamericanos.

-¿Se hace más compleja también la solución no habiendo demandas específicas?

Claro, porque cómo respondes. Llama la atención que incluso en el caso chileno, el gobierno sí respondió. Uno puede decir que fue malo o insuficiente, pero rápidamente empezaron a haber serie de propuestas, bonos, ofertas, acuerdo constituyente. En Estados Unidos todo indica que no habrán propuestas y Trump lo usará con fines electorales. El mandatario está tirando todo a la parrilla, pero las cifras de desempleo son terribles. Leí que el 40% de las familias que ganan menos de 40.000 dólares, es decir una clase media baja hacia pobre, ha perdido su trabajo. En Estados Unidos, en términos de salud y de empleo, están desprotegidos. Por eso está mezclado todo: conflicto racial, pandemia, economía y Trump. La frustración es total. Si uno piensa en las protestas del 68, después del asesinato de Luther King, hubo un presidente que trataba de calmar las aguas y apelaba a los grandes ideales. Ahora Trump no solo no hace eso, sino que profundiza el conflicto. Eso es preocupante.