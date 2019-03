Ranking Forbes 2019: Siete de los once millonarios chilenos bajaron su riqueza

Una nueva versión del tradicional ranking Forbes que mide la fortuna de los multimillonarios no trajo buenas noticias para los “súper ricos” chilenos. En la versión 2019 siguen apareciendo once representantes nacionales, pero casi todos bajaron su patrimonio.

Iris Fontbona -la viuda del empresario Andrónico Luksic Abaroa- se mantiene como la única persona chilena dentro de los 100 más ricos del mundo, siendo además la octava mujer con más dinero en el mundo. Con una fortuna estimada -según la publicación- de US$ 15.400 millones, aparece en el lugar 74 de la lista global, escalando seis puestos, pero reduciendo en US$ 900 millones su fortuna.

Con la fuerte alza de SQM en la bolsa, en la publicación del año pasado, Julio Ponce Lerou sorprendió al ubicarse como el segundo chileno más rico, con US$ 4.800 millones, los que este año redujo a US$ 3.800 millones. Con esto cayó del lugar 422 al 546.

El controlador de Cencosud, Horst Paulmann, sigue ocupando el tercer lugar a nivel local, pero también vio mermada su fortuna. Si en el ranking 2018 tenía US$ 4.800 millones, ahora aparece con US$ 3.000 millones, siendo el nacional que más dinero pierde en un año. Además, esta reducción le significó una importante caída en el ranking, pasando del 422 al 745.

Álvaro Saieh, controlador de SMU, fue otro de los que bajó el nivel de su riqueza, reduciendo en US$ 200 millones su fortuna, llegando a US$ 3.000 millones.

El presidente Piñera es otro de los habituales en esta publicación, pero a diferencia de los otros empresarios locales, el mandatario no perdió dinero, por lo que la fortuna de él y su familia se mantiene en US$ 2.800 millones, lo que le valió subir al lugar 804.

El sexto lugar a nivel nacional lo ocupa el presidente de Copec, Roberto Angelini, quien, siguiendo la tónica de los chilenos, bajó este año de US$ 2.700 millones a US$ 2.200 millones. Por su parte su hermana Patricia redujo a US$ 1.700 millones su patrimonio.

El desconocido empresario local, Jean Salata, fue el único que logró subir su patrimonio, pasando de US$ 1.600 millones a US$ 1.900 millones.

Juan Yarur, de la familia controladora de Bci, aparece en la publicación con una fortuna de US$ 1.500 millones, reduciendo en US$ 100 millones respecto al año pasado.

La lista de los locales es finalizada por Bernardo y Eliodoro Matte con US$ 1.000 millones cada uno, sin mostrar variaciones.

A nivel global

De acuerdo a Forbes, la persona más rica del mundo sigue siendo el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien aumentó US$19.000 millones su fortuna en un año, hasta alcanzar los US$131.000 millones.

Con el segundo lugar se queda Bill Gates que subió su patrimonio a US$96.500 millones.

El podio lo completa el inversionista Warren Buffett, con una fortuna de US$82.500 millones.