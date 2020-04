¿Quién es Gita Gopinath? La primera mujer economista jefe del Fondo Monetario Internacional

Oriunda de Calcuta, India, Gita Gopinath (48) no solo es la primera mujer en llegar a ocupar el cargo de Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del FMI, sino también es la persona más joven en llegar ahí.

La primera vez que vino a Chile fue en 2006, como economista del FMI. Y volvió en octubre del 2018, ocho meses después de ser nombrada economista jefe. Entonces visitó Santiago por tres días para asistir a la conferencia anual del Banco Central y a un seminario organizado por la FMI y el organismo autónomo en el hotel Ritz Carlton, lugar donde alojó durante esos días.

En su estadía visitó el ministerio de Hacienda, donde se reunió con el entonces secretario de Estado Felipe Larraín. “La conocí y estuve reunido con ella en la oficina del ministerio. Me causó muy buena impresión, es sólida y clara”, asegura Larraín a Capital.

En el seminario, realizado entre el 22 y 23 de julio en el hotel, expuso la economista en jefe de Quiñenco, Andrea Tokman; y algunos ex directores del Banco Central como Vittorio Corbo y José de Gregorio. Tokman señala que le pareció una persona “bien preparada y jugada por traer ideas algo distintas al ‘mainstream’ a la economía”. En la comida oficial del evento, que se realizó en el restaurante Ambrosía en Las Condes, Schmidt-Hebbel y Gopinath se sentaron frente a frente, a un par de mesas del presidente de la entidad, Mario Marcel.

Durante esos días, Gopinath asistió a la sede de Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, donde encabezó una charla sobre el estado de la economía mundial en el Salón de Honor. “Es una mujer joven, empática, inteligente, ágil y muy buena presentadora. Sencilla, respondió todas las preguntas con gran rapidez y asertividad”, señala el rector Ignacio Sánchez.

El ex presidente del Banco Central y ex ministro de Ricardo Lagos, José de Gregorio, tiene contacto con ella al menos una vez al año en los encuentros de verano del National Bureau of Economics research (NBER). Él asegura que su fuerte son las finanzas internacionales y que una de sus investigaciones más importantes tiene relación con el sistema de precios internacionales. “Ella ha estudiado en profundidad cómo se traspasan los tipos de cambio a los precios locales. Para esto, ha investigado la diferencia entre los países donde se producen y las monedas en las cual se hacen las transacciones internacionales”, asegura. Uno de los temas que recalca el ex ministro en sus investigaciones y cátedras es la importancia del dólar como moneda del mundo y sus implicancias en los ajustes de tipo de cambio. “Esta es una discusión que yo tuve con ella a fines del año pasado, luego de que presentara en el World Economic Outlook de Octubre. Yo puedo transar contigo en dólares y hacer todo en dólares, pero el precio final podríamos determinarlo en nuestra moneda. Es decir, la moneda en la que se transa no necesariamente es la moneda en que se fija el precio”, agrega.

El encuentro Schmidt-Hebbel

Un mes antes de paso por Santiago, Gopinath asistió a una conferencia de macroeconomía y finanzas del FMI en Cartagena de Indias, Colombia. Klaus Scmidt-Hebbel también asistió al encuentro, en el que ella expuso sobre la situación económica internacional. “Recuerdo que en el momento de las preguntas y respuestas yo le hice una crítica a alguno de los puntos técnicos que ella había planteado. No recuerdo bien el tema, pero sí que fue una discusión sobre la coyuntura financiera y económica internacional”, dice el académico de la UC, quien reconoce ser un fiel seguidor de la experta del FMI, desde la época en que publicó su tesis sobre flujos internacionales de capital en Princeton.

Gopinath tiene múltiples publicaciones en finanzas internacionales y economía global, con avances en teoría y datos empíricos en macroeconomía. “Yo había leído varias publicaciones de ella antes de conocerla incluso, en temas de comercio y finanza internacional, que son sus dos especialidades. Ella expone muy bien, explica en forma simple cosas que son complejas, muchos economistas no saben hacer eso. Es bien merecido que ella esté en el cargo que ocupa”, agrega el economista.

Del convento de monjas de Nirmala

Tras educarse en un convento de las monjas Nirvana en la ciudad de Mysore, India, estudió Economía en la Universidad de Delhi, para luego realizar un máster en economía en 1994. Dos años después se trasladó a Washington para realizar otro máster y en 2001 se graduó en el Doctorado en Economía en la Universidad de Princeton. Su tesis doctoral es conocida y discutida entre los economistas del mundo. Uno de ellos, el profesor titular de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel.

Gopinath, quien tiene doble nacionalidad norteamericana-india, está casada con Iqbal Dhaliwal, el director ejecutivo de un laboratorio del departamento de Economía en el MIT. Fue ministra de finanzas de India entre 2013 y 2014, y hasta el día de hoy es miembro del panel económico asesor del Banco de Nueva York, además de formar parte del departamento de investigación del Banco de la reserva Federal de Boston.