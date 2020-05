Parada, Aravena, Claro y Fuensalida detallan cómo se creó el grupo Un Camino Posible

La iniciativa se gestó en noviembre. A pocos días del estallido social, Javiera Parada y Bernardo Larraín decidieron escribir una carta que llamaba a crear un consejo económico y social. En 24 horas reunieron 35 firmas de mundos muy diversos: cultura, empresa, política, economía, arquitectura, iglesia, entre otros. El 6 de diciembre publicaron el texto en diversos medios. “Quienes firmamos esta carta, chilenas y chilenos de distintos ámbitos y visiones, escuchamos un clamor nacional muy fuerte por la paz y por una agenda social que responda a las sentidas demandas ciudadanas. No nos mueve ninguna agenda personal, ninguna ambición política, sólo el amor por Chile y por su gente”, decía.

La misiva se le entregaron personalmente al ministro de Hacienda Ignacio Briones. “Nos dijo que le parecía muy buena idea crear un consejo social y económico, pero que en esos momentos no tenía posibilidad de destinar los recursos humanos para poder investigar y desarrollar el tema, así que por qué no le llevábamos una propuesta más concreta de funcionamiento”, relata Parada, creadora de Un camino posible.

Los 35 -entre quienes están los empresarios Juan Claro y Rafael Guilisasti; los arquitectos Alejandro Aravena, Matías Klotz y Sebastián Gray; el sacerdote Felipe Berríos; los economistas Óscar Landerretche y Guillermo Larraín; la abogada Carolina Fuensalida y representantes del mundo del emprendimiento Julián Ugarte y Diego Fleischmann- se comenzaron a reunir periódicamente en la galería de arte de Irene Abujatum, parte de los firmantes. Estudiaron distintos consejos sociales que se han creado en el mundo desde la Primera Guerra Mundial. En el camino, fueron apareciendo temas “que parecen que están súper en la trinchera”, dice Parada, sobre cómo se construyen las ciudades, las pensiones, asuntos tributarios, en los que vieron que eran capaces de construir acuerdos. Entregaron la propuesta a Briones y decidieron seguir juntos como una organización de la sociedad civil.

Landerretche, a través de la comisión Meller, de la que fue director ejecutivo hace una década, propuso la creación de un consejo social económico, dice, que nunca vio la luz. “Me pareció importante darle un nuevo click y con involucramiento del empresariado, que es lo que trae Bernardo. Es una novedad que el sector empresarial se abra a esas instancias”, señala.

La pandemia puso presión económica y social a la realidad. La aparición de nuevas instancias de diálogo -como Tenemos que hablar de Chile, de los rectores Ignacio Sánchez y Ennio Vivaldi; el llamado a acuerdo del senador José Miguel Insulza y Mario Desbordes; y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, a través de su presidente Rodrigo Jordán- hicieron que el grupo de los 35 entrara nuevamente a la discusión pública. Por eso, ayer en el diario La Tercera, Un camino posible publicó una nueva declaración bajo el título “Un cómo distinto y cuatro propuestas”, en la que plantearon cuatro iniciativas concretas para contribuir a la reactivación económica y social.

El rol de Juan Claro y los cuatro comités

El empresario Juan Claro lidera junto a Parada el comité de economía de Un camino posible. Cuenta que decidió sumarse por tres razones: “Me pareció interesante participar y colaborar con un grupo de personas que está haciendo una apuesta de cómo crear capital social que sea útil a la hora de discutir el país al cual aspiramos. Segundo, estoy convencido que cuando se junta un grupo multifacético de gente que viene de mundos totalmente distintos, que está alejado de los cálculos de política partidista o corporativos es mucho mas fácil consensuar propuestas innovadoras. Y, además, el mismo ejercicio de trabajar de esa manera genera un precedente que ayuda a mejorar la calidad de la discusión política”.

Además, hay otros tres comités: cultura, a cargo de Abujatum y Matías Concha; Institucionalidad, liderada por Bernardo Larraín y Francisca Jünemann; y social, con la abogada Carolina Fuensalida, ex asesora tributaria del Ministerio de Hacienda, y Diego Fleischmann, ex director de la Asech, a la cabeza. Fuensalida añade: “Partimos con una idea de buscar una nueva forma de hacer las cosas, de proponer, generar ideas más concretas, posibles, no destinadas a hacer grandes medidas de política pública, sino con el impacto más inmediato y realista en pos de mejorar la vida de las personas”. El grupo se reúne por Zoom todos los viernes de 11 a 1:30. “Esto ha hecho que nuestros viernes sean mejores”, agrega la jurista.

En tres semanas más, los grupos concretarán aun más sus bajadas. Y aunque la fecha inicial para presentar una primera propuesta en profundidad estaba planificada para agosto o septiembre, la pandemia ha hecho que todo se adelante.

Mientras, cada 10 días los 8 cabezas se reúnen virtualmente para dar cuenta de los avances.

La nueva corporación

La carta que publicó Parada el año pasado en la que hacía un llamado al diálogo en pleno estallido social, fue clave para el Pritzker Alejandro Aravena. “En vez de hacer declaraciones de lo que se supone que alguien con su historia debería haber hecho, se movió a un lugar no obvio. Y ese lugar desmantelaba un montón de prejuicios”, relata el arquitecto. Por eso, cuando ella lo llamó días después para sumarlo a la firma de la nueva misiva, él no lo dudó. “Lo que vi es que no solo era un grupo diverso -porque la pura diversidad no me parece demasiado conducente a un cambio- sino también flexible. Personas que vienen de mundos, estratos e ideologías muy distintas se ponen en lugares no obvios para establecer un diálogo”, agrega.

Por estos días, Un camino posible se está constituyendo como personalidad jurídica, bajo la forma de corporación de interés público. “Para que perdure en el tiempo, no solo por la crisis social y pandemia. Sino para siempre. Esto no es que se juntó un grupo de amigos a conversar de contingencia. Queremos lograr un mejor país”, concluye Fuensalida.