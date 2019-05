No son ovnis: son los satélites de Elon Musk

Sorpresa y fuertes críticas ha generado en el mundo entero el primer grupo de 60 satélites del proyecto Starlink, lanzado el 23 de mayo pasado por SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk.

El dueño de Tesla busca crear una red de internet de alta velocidad en todo el mundo a través de satélites de baja altura. El problema es que antes de llegar a su órbita han quedado visibles al ojo humano, por lo que han sido confundidos con Objetos Voladores No Identificados (ONVI) en varias partes del planeta.

Starlink will connect the globe with reliable and affordable high-speed broadband services pic.twitter.com/dWVvPwVWU4

— SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019