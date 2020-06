Marta Lagos y demanda por cuenta parodia: “Es algo organizado, ¿quién le dedicaría tanto a una broma?”

El fin de semana pasado un tuitero le avisó a Marta Lagos, fundadora de Latinobarometro y Mori en Chile, que se había creado una cuenta parodia idéntica a la suya, que en tono burlesco buscaba suplantar su identidad. La única diferencia, dice Lagos, era en el apellido: la falsa puso una i mayúscula en vez de una L en el usuario, haciendo que a la vista se vieran como idénticas. Alcanzó a estar una semana activa y a postear 435 tweets, en los cuales en tono burlesco opinaba acerca de todos los temas, imitando la forma en que la economista lo hace en la red social.

Marta Lagos cree que la intención de hacer una cuenta con su mismo nombre pero de tono burlesco comenzó luego de que dijera que no iba a leer la entrevista que El Mercurio le hizo al doctor Enrique Paris hace dos domingos. “Yo tuiteé que se estaban contando mal los muertos. Me sugirieron que lea la entrevista del doctor y dije que no lo haría, ahí se me empezaron a tirar encima”, dice, “como si uno solo pudiera opinar acerca de un solo tema”, agrega.

El viernes en la mañana decidió tomar acciones. Según cuenta, casi de manera simultánea solicitó a la red social bajar la cuenta e inmediatamente llamó a su abogado para “parar esto”. «Si tú no haces nada con respecto a estas cuentas, finalmente lo estás avalando y les das impunidad. Legalmente es difícil que se logre algo, porque en Chile las leyes por injuria no toman en cuenta las redes sociales. “Pero denunciar es un mensaje», advierte.

El domingo a las 13:00 horas, posteó en la red de pajarito que tomaría acciones formales y ya en la tarde, dice, la cuenta parodia no existía. “Me imagino que les dio miedo el tema legal y tener que buscar abogados, pero uno tiene que defender su identidad. Al final es lo más importante que uno tiene”, dice.

Sin embargo, el mismo día se percató de que hay otro usuario similar a la anterior llamado Martuca Legos, la cual en su biografía se presenta como “120% estadísticas. Epidemióloga, diseñadora, matemática e historiadora, parodia”. Aunque no cuenta con evidencias, cree que nadie puede dedicarle tanto tiempo a una cuenta parodia al menos de que le paguen o sea de manera organizada. La cuenta lleva un día activa y ya tiene casi 1.200 seguidores. “Esto me hace creer que es algo organizado, ¿quién le dedicaría tanto a una cuenta de broma?”, dice.

Hasta el momento desconoce en qué va la denuncia y si su abogado pudo contactar a quienes quieren suplantar su identidad. Espera que esto avance y que no vuelva a ocurrir.