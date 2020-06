El momento de Cristián Warnken

El primer programa se emitió el domingo 24 de mayo a las 7 de la tarde. En un salón de

Icare sobriamente dispuesto, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, estaba sentado

frente a su entrevistador, el poeta y comunicador Cristián Warnken. La conversación

comenzó con la lectura del intelectual de un fragmento de “La Peste”, el libro donde

Albert Camus relata la historia de la ciudad argelina de Orán mientras es azotada por las

diez plagas. De ahí en adelante, ambos personajes hablaron por más de una hora y media

sobre literatura, la epidemia del Covid 19, Dios, política, expectativas y miedos.

“Para preparar esa entrevista consulté con mucha gente que conocía a ex ministro,

personas que habían trabajado con él en distintas partes, de derecha e izquierda, incluso

hablé con algunos con los que había peleado en algún momento. Me relataron episodios,

me comentaron sobre sus características y estilo. En general, todos coincidieron en que es

una persona muy trabajadora, jugada, detallista y con una personalidad complicada, pero

en esas conversaciones también apareció su faceta de lector y ahí se me fue armando el

personaje”, recuerda hoy Cristián Warnken sobre la preparación del primer capítulo del

programa “En Persona”, espacio que se transmite simultáneamente por las pantallas de

Emol TV e Icare TV los domingos por la tarde.

Después de Mañalich vinieron entrevistas al presidente de la CPC, Juan Sutil, al rector de

la UDP y columnista, Carlos Peña, la actriz y gestora cultural Javiera Parada, y el ministro

de Hacienda, Ignacio Briones. Para este domingo, el invitado es el ex presidente Ricardo

Lagos y en dos semanas será el turno de la alcaldesa Evelyn Matthei. El programa se ha convertido en tema obligado en varios círculos de poder y sus capítulos se viralizan profusamente en las redes sociales. Asimismo, el estilo que le ha impregnado su conductor ha generado generosos aplausos, pero también ácidas críticas.

Sin duda, es uno de los personajes que más ha dado que hablar durante en este largo

periodo de confinamiento.

Backstage

Desde su casa, ubicada en la comuna de Vitacura y de la cual sale muy poco desde que la

pandemia aterrizó en Chile por allá en marzo, Warnken contesta el teléfono. A través de él

dice estar muy contento haciendo “En Persona”, agrega que trabaja intensamente en su

preparación y que, además, el proyecto le permite desarrollar una de sus habilidades: la

conversación. “Este es un espacio muy interesante, porque es un programa de TV, pero

fuera de la televisión lo que permite una conversación larga, sin apuro y esto en tiempos

de crispación esto es un ejercicio muy importante porque un diálogo franco y respetuoso

que se da frente a frente puede abrir una posibilidad”, reflexiona.

La idea detrás del programa de Icare tiene un antecedente en enero de este año. “Enade

fue realizado presencialmente en Casa Piedra, pero decidimos transmitirlo también vía

streaming por Emol TV y tuvo una audiencia inédita, algo más de un millón de visitas”, recuerda Manuel Vargas, director ejecutivo de Icare. Con esa referencia en mano, el equipo directivo de la entidad gremial decidió en marzo -en vista de la cuarentena sanitaria que comenzaba- cerrar su sede y trasladar todas sus actividades a formatos

virtuales y formalizar un acuerdo con el medio digital para poner en formato virtual su

agenda institucional de eventos públicos, lo que iniciaron el 2 de abril con la presentación

del Ipom por parte de Mario Marcel, presidente del Banco Central.

Fuentes de Emol aseguran que Manuel Cereceda, uno de los socios de la consultora

Perspectiva que asesora comunicacionalmente a Icare, fue clave en este acuerdo y en el

paso que vino después. Fue él quien se acercó al medio de comunicación para ofrecerles

un programa de conversación y juntos determinaron que el mejor horario sería los

domingos a las 19:00 horas, un espacio que según datos de audiencia de Emol era muy

activo en términos de conexiones y que además congrega a un público más transversal.

Vargas agrega que desde Icare entendieron que se necesitaba un espacio de conversación,

donde el entrevistado pudiese ser visto más allá de los estereotipos y prejuicios que

suelen revestir los personajes públicos y privados. Así, en dos semanas pusieron en marcha

la idea. Y el conductor, todos coincidieron, debía ser Warnken.

Las pautas son conversadas. Un grupo en el que participan Cristián Warnken, Manuel

Cereceda, Magdalena Matte -ambos socios en Perspectiva- y un comité de Icare, donde

interactúa, entre otros Manuel Vargas, discuten la lista de invitados y los focos. “Hicimos

una lista larga de nombres transversales políticamente y hablamos permanentemente por

teléfono y teleconferencias”, cuenta el columnista.

El periodista José Pedro de la Carrera, quien trabaja con Warnken en la producción de

“Desde el jardín”- el programa radial que conduce diariamente el poeta por radio Pauta- y

desde mayo también lo apoya en la investigación de sus entrevistados para “En Persona”

comenta: “Cristián tiene la convicción que este es un buen proyecto que aporta al país,

por eso lo aceptó. Y claro le ha dado su sello, es su programa y se involucra en todos los

detalles”.

De la Carrera cuenta que el trabajo de producción para este espacio se divide en dos

partes: los primeros días de la semana se enfocan en investigar y recabar toda la

información relacionada con el invitado, tanto en temas de contingencia nacional como en

su lado más humano. El propio conductor hace varios llamados. La segunda etapa es más

personal: Warnken se sienta a formular sus preguntas y elegir los textos que utilizará en

su conversación.

La entrevista en sí es el momento más importante: “La realizo en un estado de apertura,

donde la conversación es el eje. No hay videos, ni notas complementarias, no hay

adornos. Las cámaras siguen en todo momento al entrevistador y al entrevistado. No hay

que perder detalles, todo lo que pasa ahí es único e irrepetible”, asegura Warnken.

Recuerda todas las entrevistas con cariño. Pero quienes lo conocen aseguran que el

ministro Briones causó una impresión especial en él. Al respecto, el poeta comenta: “En

un ambiente de orfandad política como el que vivimos en la actualidad, donde faltan

referentes, efectivamente Briones es un descubrimiento. Es un ministro de Hacienda

atípico, porque combina muy bien el conocimiento económico sólido con una formación

humanista y eso le da una dimensión especial. Simboliza una esperanza y tiene pinta de

estadista, él no está en la pelea chica ni el oportunismo. Además, representa a una derecha liberal y moderna no muy lejana a los postulados de la socialdemocracia. Hay que cuidarlo”.

Briones también recuerda el episodio. “Me sentí como en el living de mi casa”, ríe, y

añade: “Nos conocíamos previamente. Más que por ser ex alumnos del mismo colegio (Alianza Francesa), yo había ido al programa de Radio Pauta, y, además, él formó parte del grupo de los 34 (que firmaron la carta «Un camino posible») y nos reunimos un par de veces en mi oficina. Acepté ir al programa de Icare, porque la de Cristián es una entrevista que sale de la contingencia, es una conversación pausada, más larga, de hora y media. Ya tenía la antesala de “Desde el

jardín”, que fue muy interesante”. Respecto al trabajo de Warnken afirma que él es una

persona que busca promover el diálogo, con una real amistad cívica. “Representa la

importancia de la conversación, del diálogo, del respeto en ese diálogo. En esta pandemia

se echa de menos precisamente eso. Son muy atípicas estas conversaciones en nuestro

debate. Es muy original que suceda algo así. Ojalá fuera más común, más generalizado,

generar un espacio, de diálogo, de reflexión”, agrega.

El alcantarillado

No obstante, y pese a las satisfacciones que le ha dado este programa, Warnken reconoce

que todo esto también ha tenido un lado amargo, “ha sido como un tsunami”, revela. Se

refiere, en concreto, a las duras críticas que le han caído encima durante el último tiempo,

no solo por su participación en el show de Icare, sino que también por sus columnas, las

que publica en El Mercurio. En ellas ha criticado la violencia durante el estallido social y la

anomia y, últimamente, defendió la gestión del ex ministro Mañalich en Salud.

“¡Me han dicho facho y cuánta cosa más! A veces me dicen cosas bien brutales, pero la

verdad es que poca gente me lo dice a la cara. Yo no uso redes sociales, creo que Twitter es

una alcantarilla, así es que me entero de los ataques cuando los amigos me comienzan a

llamar y escribir para solidarizar conmigo, en esos momentos busco y leo lo que se dice.

Me asomo al alcantarillado, huelo y salgo rápido”.

-¿Te duelen esos comentarios?

-Yo distingo dos formas de crítica. La primera viene de gente que la hace con respeto, que

piensa distinto y eso es bienvenido y necesario. Pero hay otra crítica que es más

destructiva y que apunta a la persona y no las ideas, muchas veces se trata de un ataque

irracional, con juicios de valor y pocos argumentos, donde no se discuten las ideas sino a

quien las emite.

Warnken cree que en el Chile actual hay un problema de estado anímico, que se traduce

en poca tolerancia y en los juicios severos y que denota una democracia algo frágil.

Asegura que la mayoría de la sociedad es sensata, pero que, sin embargo, una minoría

activa y virulenta termina imponiendo el tono general de la discusión en el país.

Carlos Peña, uno de sus entrevistado en “En Persona”, comenta al respecto: “No tengo

una relación personal o, por decirlo así, social o cercana con Cristián Warnken. Mi contacto

con él se ha reducido sólo a las veces que me ha entrevistado a propósito de mis libros,

que han sido dos o tres (sumando, claro, la entrevista de Icare). La entrevista ha sido

siempre sin pauta previa y sin preparación o comentario, ni antes ni después”, asegura y

agrega: “Tengo la mejor impresión del trabajo de Warnken, creo que su quehacer

intelectual contribuye como pocos a que la esfera pública chilena sea más reflexiva y

plural de lo que naturalmente es. Lamento el maltrato al que en ocasiones y sin motivo se le ha sometido. Uno esperaría que se sumaran al debate al que invita en vez de simplemente quejarse por lo que escribe o dice”.

Javiera Parada, otra de las entrevistadas de “En Persona”, añade: “Conocí a Cristián el año

pasado, cuando nos juntamos en medio del estallido social para hacer la carta “Un camino

posible”. Bernardo Larraín había hablado con Cristián y él participó en su redacción.

Warnken intenta abrir espacios de diálogo en este momento de incertidumbre y crisis, eso

me parece muy bien”.

Entre talleres y el jardín

Hombre sobrio y austero, se preocupa poco de la ropa y los ornamentos. No tiene auto y

se traslada casi siempre caminando. Es usual verlo cargando una mochila en el hombro. Cuando las distancias son más largas usa el transporte público o un taxi. También recurre a su mujer, la abogada Danitza Pavlovic, quien, por

ejemplo, lo lleva todos los domingos a Icare para que haga su entrevista. Allí lo espera la hora y media que dura el espacio, y lo trae de regreso a su casa. En su entorno aseguran que ese rasgo lo heredó de su papá. El

mismo lo dejó al descubierto en el programa que hizo junto a Briones, el 21 de junio

pasado. Allí, haciendo alusión a que era el día del padre, aprovecho de recordar al suyo y

dijo: “De los pocos regalos que me dejó mi papá es este poema de Kipling (tomó un

antiguo papiro enmarcado)… cuando digo pocos regalos, me refiero a que mi padre me

enseñó el valor de lo físico, de lo espiritual, de las palabras, la poesía más que lo material”.

Cristián Warnken divide su tiempo entre el trabajo que hace para el programa de Icare, su

participación en “Desde el jardín” -espacio radial que conduce diariamente en radio

Pauta- y los talleres de poesía que realiza miércoles y jueves. También redacta columnas para El Mercurio y dirige la editorial de la Universidad de Valparaíso. “Antes de la pandemia iba todas las semanas a

Valparaíso, ahora lo hago por Zoom, pero extraño mucho mis viajes al puerto”, comenta

con añoranza.

Ocasionalmente, también dicta charlas, como la que dio la mañana del 3 de junio en la Clínica

Alemana, donde les habló a los doctores. “La idea era subirles el ánimo, pero me dio

mucho pudor, porque qué le podía decir yo a esos médicos que día a día se enfrentan a la

vida y la muerte. Entonces decidí leerles extractos de poesía, luego todos comentábamos.

Fue muy bonito. Después de eso me han pedido que vaya a la Universidad de Chile y a la

Universidad Católica”, cuenta.

El miércoles y jueves recién pasado terminó los talleres que dicta el primer semestre.

Caterina di Girolamo, productora de estos cursos desde hace tres años, comenta que es

muy cercano a sus alumnos, con ellos se relaja y hace lo que le gusta. “Es un puente

cercano para que sus alumnos vean ese mundo precioso que nos acoge”, sostiene y relata

que le gusta hacer clases con música, “Le encanta Beethoven”, dice. Los miércoles es el

curso para principiantes y que básicamente los introduce a la poesía y los jueves realiza el

Taller 2, o «avanzado», donde abarca los temas que él está leyendo. En esta oportunidad, por ejemplo,

revisó los escritos de una filósofa española, María Zambrano quien en sus escritos ahonda

en la relación entre la poesía y la razón. En cada taller participan entre 45 y 50 personas (5 de ellos becados). Y

este año, por primera vez, lo realizó a través de Zoom. «Ha sido todo un desafío para él, porque es una persona poco digital. Más bien, es todo lo contrario. De todas formas, ha resultado muy bien: el primer día hizo a los alumnos un recorrido por su biblioteca, un laberinto sagrado donde hay más de 6 mil libros», dice Di Girolamo.

Michael Basch, alumno hace ya siete años, asegura que él es un enamorado de la

literatura, la poesía y la filosofía y que inicia sus clases siempre leyendo un poema. “Le

encanta la literatura francesa y de Rusia. Un año estuvimos 3 a 4 meses examinando a un director de cine ruso: Andréi Tarkovski. Ese tipo le encanta, pero para otros, puede ser algo cansador. Algunos se fueron, pero él no se enoja si alguien se toma un break. Todos vuelven porque sus clases son fascinantes». Agrega que también busca ser innovador: “El año pasado quiso explorar la literatura mapuche chilena”. El taller del segundo semestre, Viaje a la Palabra (www.viajealapalabra.cl) comienza en julio y ya lo está preparando. Antes, los talleres se hacían en la biblioteca de Vitacura. Y, en los 30 años que lleva como profesor de este espacio, se ha paseado por la Librería MilAires, el restaurant Quinoa, la Galería Arte Espacio. Durante el estallido, las reuniones fueron en el jardín de su casa.

Con la pandemia hizo lo mismo: trasladó el estudio radial a su hogar. Desde Pauta le mandaron dos

computadores y un micrófono para que pudiera transmitir desde ahí. Y lo hace

literalmente desde el jardín: instaló todo el equipamiento en una mesa de ping pong y

desde allí hace su programa, en los que intercala los días con entrevistas o monografías,

donde se dedica a hablar de un personaje en particular combinando recuerdos, lectura de

escritos y narración de recuerdos. Desde que bajó la temperatura en Santiago, ha comenzado ha

hacerlo desde su biblioteca. Para Pauta, además del programa diario, realiza ocho cápsulas de poesía

que se transmiten durante la semana por el dial. También ha protagonizado tres de los

seminarios “Construyendo País” que la emisora realiza en conjunto con la Cámara Chilena

de la Construcción.

La “ideología” Warnken

Cristián Warnken estudió en la Alianza Francesa. Fue en esos años, junto a grupo de

compañeros de curso, que empezó a militar en un colectivo cercano al MIR, justo después

del golpe militar. En la universidad, mientras estudiaba Pedagogía en Castellano, militó en

el Mapu Obrero Campesino. “Mi juventud fue bastante radical en términos políticos. El

relato del bien y el mal estaba muy marcado y el dictador era el malo. Pero con el tiempo

fui conociendo gente de derecha y me di cuenta que no todo era blanco o negro y que no

todas las personas de ese sector eran malas, fachas y cuicas”, cuenta Warnken.

Añade que en Chile a la gente le gusta mucho encajonar y esconder los matices, perdiendo

así completamente la capacidad reflexiva. “Creo que eso pasa porque hay un déficit

cultural y educacional importante, pero yo ya no me compro el discurso de los fachos

versus las pobres víctimas”.

El periodista Santiago Pavlovic, su suegro, lo pone así: “Cristián es de las voces

intelectuales más interesantes que tenemos en Chile. Tiene la capacidad de pertenecer y

enfrentar a la izquierda democrática al mismo tiempo. Me parece relevante y valiente. No

solo pone la razón por delante, sino que la pone con emoción. Es de un verbo cuidado que

nos habla de una persona que tiene una cultura universal, es un poeta que no vive en las

estrellas y el eros, sino que está con los pies en la tierra, su voz despierta ecos de poesía y

encuentros. Por eso seguramente ha recibido funas de otras personas que tienden a ver

este mundo en blanco y negro y no entienden este mundo complejo”.

Warnken dice que no le gusta la forma que tiene de gobernar Sebastián Piñera, tampoco

la manera que tiene de desenvolverse en las crisis, pero que eso es muy distinto a decir

que es un dictador. “Tras el estallido social vimos como algunos grupos exigían la salida

del Presidente, pero a mí me parece que es deshonesto intelectualmente compararlo con

Pinochet y exigir que se vaya, él fue elegido democráticamente por la mayoría de los

chilenos”, enfatiza.

Michael Basch, cuenta que en el taller también a veces se habla de política. “Los temas

que le preocupan tienen relación con su cosmovisión del mundo que tiene una raíz de

izquierda, pero en el último tiempo se ha sentido bastante apenado de ese mundo,

considera que se hay mucha intransigencia y voluntarismo de ese lado».

Pavlovic complementa: “Si alguien lee con cuidado lo que él dice, se dará cuenta que

es una persona equilibrada, bastante justa en sus observaciones. Él sigue pensando que

un país como el nuestro necesita más justicia social y una nueva Constitución, pero sabe

que uno no puede caer en el vacío de propuestas que son un salto a la nada. Él es de los

que se inclina por recuperar lo que han sido estos 30 años de progreso para el país”.

Con todo, Warnken sigue disfrutando más las letras que la política y por eso cuando se le

pregunta por sus columnas, las primeras que recuerda son las más poéticas.

Su suegro explica que el comunicador se desenvuelve muy bien en distintas facetas y

agrega que “como poeta, el libro que más me conmueve es el que le escribió a Clemente –

su hijo que murió hace algunos años-”.

Hoy, dice Warnken, tiene añoranza del sur. “Con mi mujer nos gustaría vivir allá. Nos

encanta la lluvia, el frío, la belleza del sur. Creo que con la pandemia muchos nos hemos

replanteado dónde queremos vivir”. Mientras tanto, deberá tomar algunas decisiones: “Me plantearon hacer un ciclo de ocho capítulos de “En persona”, pero ahora tienen

ganas de extenderlo hasta septiembre. Me encanta hacer este programa, pero tengo que

pensar si puedo hacerlo bien. Ahora que hemos conversado me doy cuenta de lo atareado

que estoy, no paro. Estoy cansado”.