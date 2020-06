La revancha de los ases

Cuando vi esa foto yo dije, ¡uuuuu, esa chaqueta la adoraba!”. Evelyn Matthei, sentada en el comedor de su casa junto a su marido, el economista Jorge Desormeaux, recuerda la entrevista que dieron juntos a Capital hace 22 años. En el 98, la hoy alcaldesa estaba iniciando su carrera senatorial en la IV Región –en ese entonces sin militancia política, aunque cercana a la UDI– y el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se desempeñaba como académico de la UC y consultor. El tema de conversación entonces era la crisis asiática y el mayor desafío era cómo crecer más.

Repetimos el ejercicio, esta vez por Google Meet.

-Evelyn Matthei (EM): Jorge, ¿va a dar la batería, o quiere enchufarlo?

-Jorge Desormeaux (JD): Eh, ya, voy a traer el cable. –Se levanta de la silla. Regresa y conecta el computador–. Ahora sí.

-EM: -Yo creo que es la única entrevista que hemos dado juntos.

-JD: -Parece que le dimos una a la Rosario Guzmán.

***

Evelyn Matthei, ex candidata presidencial, ex ministra del Trabajo, ex senadora y ex diputada, cuenta que no ha tocado piano en los últimos seis meses. “No he tenido las ganas de sentarme. Yo creo que porque han sido meses muy duros”, asegura. Su marido lo lamenta porque esa afición, dice él, la relaja. La alcaldesa se reconoce más pesimista que Desormeaux. “Yo tengo una inclinación optimista, desde siempre, puede ser un poquito naif”, dice el ex vicepresidente del Banco Central.

-La pandemia tiene enfrentadas las visiones de los alcaldes con las de los economistas. ¿Han chocado en este último tiempo?

-JD: La diferencia está en que Evelyn, por estar muy cerca del problema, tiene una visión mucho más granular que la mía, que tiende a ser más conceptual. Pero conversamos mucho y tendemos a converger.

-EM: A mí me parece que el gobierno tiene un problema muy grave, que es que no tenemos idea de cuánto va a durar esta crisis, y hay muchas peticiones de que se tire toda la carne a la parrilla ahora. Eso es de una estupidez e irresponsabilidad brutal porque esto puede durar seis meses, como puede durar tres años.

-JD: Esa incertidumbre la tiene todo el mundo. Hoy en Europa, EE.UU. y muchos países del Asia, la forma en que están enfrentando este dilema es empezar a abrir las economías ya, con lo cual están corriendo un riesgo, porque si este virus resulta más difícil de controlar, va a haber rebrotes y eso va a llevar a la necesidad de hacer un cierre más adelante. Pero yo tengo la impresión de que vamos a controlar la pandemia, vamos a aplanar la curva lo suficiente para que ya se pueda ir abriendo la economía a la normalidad.

A juicio del economista y director de empresas, la crisis del 82 fue “lejos más seria” que la actual. “Estamos hablando de una caída de 14 puntos en el PIB y de la cual nos recuperamos muy lentamente, porque además había una crisis internacional, el precio del cobre se recuperó recién tres años después, los bancos estaban totalmente destruidos, las empresas, los empleos. El país pudo resistir eso porque había un gobierno autoritario”.

Matthei está en silencio. “Yo no lo tengo claro”, dice finalmente. “Porque no sé cuánto va a durar esto y porque el virus mismo le adiciona a la crisis un elemento de miedo por la vida. Así que sí, probablemente en lo puramente económico la del 82 fue más terrible, pero del punto de vista de la crisis total, que es una suma de lo social, económico, salud… a esta le tengo más respeto”.

La candidatura presidencial

Evelyn Matthei y Jorge Desormeaux coincidieron en el Colegio Alemán. Se ubicaban porque ella participaba en las presentaciones de piano y él en las de teatro. Los separaban solo tres cursos, pero nunca hablaron. “Me llamaba la atención porque él era muy rubio, le caía un mechón en la cara y tenía unos tremendos ojos azules. Además, porque tenía un apellido tan francés en un colegio alemán. Lo encontraba como raro”, relata la UDI. Años después coincidieron en el Campus San Joaquín de la UC. Desormeaux venía llegando de estudiar un doctorado en el MIT –que nunca terminó porque en el viaje de regreso a Chile le robaron las maletas con su tesis casi lista– y le hizo un curso de Tópicos de Comercio Internacional a Matthei, que estaba en el último año de Ingeniería Comercial, donde era la mejor alumna de la promoción. Pololearon cinco meses y se casaron en 1979. “Yo tenía la idea de pololear un poco más tiempo”, dice el ex banquero central. “Pero le puse la pistola al pecho”, responde la ex ministra.

-¿En ese tiempo pensaban en una vida más académica?

-EM: -No, ni académica y tampoco política. Yo pensaba en algo profesional, en una empresa. La política fue pura casualidad.

Andrés Allamand, “un conocido” de la época, la convidó a un almuerzo que derivó en una invitación a un programa de televisión. “Él veía un futuro político en ella y algún tiempo después diría que fue el mayor hallazgo de la derecha chilena en 50 años. Posteriormente la amistad de la ‘Patrulla Juvenil’ se deshizo y cada uno tiene una versión de por qué ocurrió, como Los Beatles”, relata él. De ese tiempo, ella recuerda: “Al día siguiente de ir a la TV salí a la calle y me di cuenta de que todo el mundo me conocía porque me habían visto en la pantalla y había llamado la atención porque además era hija de mi padre (el general Fernando Matthei). Y de ahí la candidatura fue como un medio paso”.

“Cuando veo a las mujeres alegar hoy día –y tienen muchas razones para hacerlo–, yo siempre digo, ¡hubieran sabido cómo era hace 30 años! Cuando entré a la política, me invitaban a la TV con otras mujeres solo a hablar de aborto y de divorcio. Y en realidad a mí lo que me interesaba era la economía. Hubo un momento en que yo me negué a seguir yendo porque me iban a encasillar en eso, y pensé que nunca más saldría de ahí. Me costó como siete años que la gente se diera cuenta de que yo sabía de economía por mí misma”, relata la alcaldesa.

-¿Qué es lo más difícil que les ha tocado vivir en política? ¿El Piñeragate? ¿La candidatura presidencial?

-EM: Lo más duro es haber estado tanto tiempo fuera de casa con tres hijos, eso es lo que finalmente queda. Una diputación primero en San Antonio, después la senaturía en la IV Región, que fueron 13 años.

-¿Nunca evaluaron irse todos a vivir a La Serena?

-JD: No, en el caso mío no era posible por los compromisos que tenía.

-EM: Además, no siempre estaba allá. Mi vida era itinerante total. Vivía con una maletita chica. Era moverse, moverse, moverse. Y cuando llegaba a Santiago estaba agotada.

-JD: Para mí estos dos incidentes fueron duros. El Piñeragate, la verdad es que pasamos dos meses en las primeras planas.

-Dicen que Evelyn se quiso retirar de la política y usted la convenció de que no lo hiciera…

-JD: Efectivamente. Yo era un convencido de que ella había actuado honorablemente –no así otros–, que la caricaturización que se había hecho de ella era injusta y que a través de su trayectoria iba a ser capaz de demostrar que era otra persona, cosa que efectivamente ocurrió. (Pausa). La campaña presidencial también fue muy dura porque en tres meses hubo que realmente salvar la candidatura del sector, yo me tuve que involucrar muy fuertemente, al mismo tiempo de mis otras actividades habituales.

-Usted no quería que ella fuera candidata. Dicen que estaba en Nueva York cuando Pablo Longueira se bajó, y que desde allá llamó a su hija Antonia para que la convenciera de que no aceptara. ¿Es así?

-JD: Es que para mí era un sacrificio, como un Arturo Prat saltando al abordaje, sabiendo que al otro lado el final no iba a ser feliz. Pero ella es hija de militar, pensó que era su deber.

-EM: En mi familia ha habido harto cáncer: papá, mamá y tres de cinco hermanos. Entonces, lo único que dije fue “esta candidatura no me va a provocar un cáncer”. Y eso significó que en realidad nunca me tomé las cosas tan a pecho porque sabía que íbamos a perder.

-¿Nunca tuvieron la ilusión de ganar?

-JD: Creímos que la diferencia sería más estrecha.

-EM: Nunca. Eso lo pensó él (ríe).

-¿Se imaginó en el rol de “primer damo”?

-JD: Yo he estado muy cerca del poder desde muy joven, de manera que para mí no tiene el atractivo que puede tener para otros. No me interesan las fiestas, ni las luces.

-EM: Jorge no hubiera existido. Nunca hemos sido, ninguno de los dos, ni de aparecer mucho, ni de mezclarnos con mucha gente, hemos sido siempre súper privados.

-¿Estaría dispuesta a volver a ser candidata, si el día de mañana las encuestas le dieran la preferencia?

-EM: Yo creo que hoy cualquier persona que quiera ser Presidente de Chile, tiene que ser porque está un poquito tocado de la cabeza, una persona poco cuerda. No es para nada, para nada, para nada, ni mi deseo, ni mi aspiración… Dios quiera que nunca me toque de nuevo.

Futuro negro

Estaban en NY –otra vez– celebrando los 40 años de matrimonio el pasado 18 de octubre, cuando recibieron los primeros mensajes de los ataques al Metro. “Yo sentí altiro que lo que estaba pasando era brutalmente grave y estuve todo el tiempo transmitiéndole a Jorge. Él estaba más tranquilo, pero yo tenía mucha angustia, casi no dormí”, relata Matthei. Dos días después llegaron de vuelta a Chile. “Fue terrible, en el aeropuerto de Santiago, mientras esperábamos que terminara el toque de queda para poder regresar a la casa, hubo un par de personas insolentes que le gritaban a Evelyn”.

“Y otros que salieron a defenderme”, agrega Matthei.

La alcaldesa ha reconocido que el estallido social no la sorprendió. A su marido, en cambio, sí. “Yo tenía una conclusión intelectual, que nos iban a cobrar en algún momento el hecho de que el país haya cumplido seis años con un crecimiento tan mediocre. La gente votó por Piñera pensando que iba a volver la prosperidad, pero esta no volvió. La guerra comercial entre Trump y China fue el último clavo en el ataúd para la economía chilena. Pero así y todo, igual llama la atención la dimensión del estallido”, relata el economista.

-EM: A eso se sumó una rabia en contra de todas las instituciones y de no creerle nada a nadie. Y eso es lo grave y lo que todavía persiste. Hay un daño muy profundo causado por la irresponsabilidad, y lo peor de todo es que la gente de escasos recursos ve que ante todas estas frescuras y sinvergüenzuras, nunca nadie cae a la cárcel. Hoy no tienes ninguna institución con la cual sentarte a conversar y hacer un plan para sacar al país adelante.

-¿Les preocupa que una vez que pase la pandemia, vuelva la violencia que se ha visto en las calles estos días?

-EM: Chile está muy ingobernable. Creo que hay mucha gente cuerda que adhirió al 18 de octubre –porque todo el mundo tenía algún problema–, pero cuando salgamos de esto, van a darse cuenta de que más violencia significa más pobreza y menos probabilidad de salir adelante. Es probable que esta vez sean grupos más aislados o con mucha menor aprobación del resto del país.

-JD: La parte inquietante fue que en ese período había un nivel de apoyo muy importante incluso a la violencia extrema.

-Y una falta de control de parte del gobierno. ¿Creen que hoy el gobierno está más preparado?

-EM: Yo creo que es muy difícil ese control cuando tienes más del 50% de la gente que apoya la violencia.

-JD: Y cuando tienes minoría en ambas cámaras y te pueden hacer una acusación constitucional si realmente ejerces el control del orden público de forma rigurosa.

-EM: No veo que alguien en el futuro pueda gobernar con una mayoría, dada la fragmentación que hay en el Congreso. Por lo tanto, cualquiera que llegue arriba va a estar en la misma situación, muy desmedrada.

-¿Ven el futuro muy negro?

-EM: Yo veo muy negro el futuro de Chile. Ahora, yo siempre soy la pesimista de los dos.

-JD: Yo tengo fe en nuestro país, por algo tenemos fama de ser el más serio de América Latina. Nos podemos equivocar, pero en general encontramos el camino. Y espero que eso se repita.

-EM: Yo, en cambio, creo que en Chile ha cundido mucho la frescura, el robo, el aprovechamiento, se ha perdido el ánimo de trabajar de manera bien hecha, todos quieren hacerse ricos muy rápidos, muchos lo logran, además, en forma totalmente tramposa. Estoy preocupada.