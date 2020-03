La histórica asesora de Piñera que vuelve a La Moneda

“Jamás lo sospechó. Pero está feliz y orgullosa de volver a trabajar con el Presidente. Más aún, en este momento tan relevante para el país”, cuenta un cercano de Carla Munizaga, quien desde hoy ocuparía el cargo de Directora de Comunicaciones de la Presidencia luego de que Alfonso Peró dejara ese puesto.

Eran cerca de las 3:30 de la tarde cuando la periodista de la Universidad Gabriela Mistral pisó La Moneda. Su presencia no pasó inadvertida pues ahí varios la conocen bien. Es la histórica asesora comunicaciones de Sebastián Piñera: primero en su época como parlamentario en RN, luego en la Fundación Futuro hasta que aterrizaron en La Moneda, en 2010. Entonces, ella se desempeñó como jefa de Prensa.

Quienes la conocen cuentan que pese a ese histórico vínculo, ella estaba nerviosa. “Aunque no tenía la certeza total de qué le iba a proponer el Presidente, sí tenía la noción de que le pediría colaborar directamente con su gobierno”, relatan desde La Moneda. Y, pese a que aquel fue su lugar de trabajo durante años, no había estado ahí desde marzo del 2015, época en dejó ese puesto en manos de su sucesora, Haydeé Rojas, jefa de Prensa de la ex presidenta Michelle Bachelet.

El llamado

Aunque en la prensa el rumor de su vuelta a La Moneda comenzó temprano, quienes la conocen cuentan que ella recién habría conversado con el Presidente esta tarde. Que la semana pasada un “ex colega” la tanteó para saber si ella estaría disponible para asumir este puesto. Pero nada concreto. De hecho, apenas La Tercera publicó la nota en que hablaba de su llegada al segundo piso, su teléfono no paró de sonar. Pero la respuesta era la misma para todos: “No hay nada seguro aún. Déjenme conversar con el Presidente. Pero si él quiere que trabaje con él, para mí sería un honor”.

Pasadas las 4:30 de la tarde habría salido del despacho del mandatario y su nombramiento se habría oficializado.

Por su parte, Alfonso Peró, quien en enero dejó su puesto de editor de Política de El Mercurio para asumir este cargo, seguirá trabajando en el gobierno. Eso sí, lo hará colaborando de cerca con Cristián Larroulet, jefe de asesores del segundo piso, y de quien es cercano desde sus años como reportero. El Presidente, sin embargo, no habría tenido mayor afinidad en cuanto a la estrategia comunicacional.

Asesora histórica

Durante el primer mandato trabajó de cerca con Magdalena Piñera Morel, la hija d el Presidente quien entonces era su jefa de gabinete, y con María Irene Chadwick, ex directora de Programación. Aunque estaba lejos de la primera línea política, nunca perdió el contacto con su antiguo equipo.

Por estos días, Carla Munizaga estaba dedicada a asesorar a RN y algunos de sus parlamentarios, entre ellos, Mario Desbordes. La periodista cumplía esta tarea a través de CMZ –sus iniciales– consultora que armó hace un año y a través de la cual también representaba comunicacionalmente a otras figuras, entre ellos, Andrés Wood.

Su primera incursión en agencias ocurrió en 2014, al salir de La Moneda. Entonces formó Vía Central junto a María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez, con quiénes trabajó en Piñera 1. Estuvo hasta el 2017. Quienes la conocen cuentan que no participó en la campaña presidencial pasada porque estaba dedicada a las labores de madre y no le daba el tiempo. Sin embargo, cada vez que se lo pedían, hacía llegar sus consejos.