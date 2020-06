Keisha Lance Bottoms, la alcaldesa de Atlanta cuyo discurso se volvió viral

“Esto no es una protesta. Este no es el espíritu de Martin Luther King Jr. ¡Eso es caos! Una propuesta tiene propósito. King fue asesinado y ellos no le hicieron esto a nuestra ciudad. Así que si es que amas esta ciudad, esta ciudad que ha tenido un legado de alcaldes negros y jefes de policía negros y gente que le importa esta ciudad donde más del 50% de los dueños de negocios del área metropolitana de Atlanta son minoritarios, si te importa, entonces vete a casa”. Es parte del mensaje que la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms (50), dio a los ciudadanos de Georgia luego de que manifestantes atacaran la sede del canal CNN el viernes por la noche y de que la ciudad haya sido victima de una ola de saqueos, incendios y violencia. El discurso fue viralizado en medios de comunicación y redes sociales.

“Soy madre de cuatro niños negros en Estados Unidos, uno que tiene 18 años de edad”, señaló la alcaldesa el viernes en una conferencia de prensa. “Cuando vi el asesinato a George Floyd, me dolió como le dolería a una madre. Y ayer, cuando escuché que había rumores de protestas violentas en Atlanta, hice lo que una madre hubiera hecho: llamé a mi hijo y le dije: “¿dónde estás? No puedo protegerte y los niños negros no debieran salir hoy”.

En esa presentación, Bottoms asegura que «me siento impotente. Me siento enojada. Me siento frustrada. Pero a fin de cuentas, sé que hay hombres y mujeres que se ponen un uniforme todos los días que aman y se preocupan por nuestra comunidad. Y lo hacen por todas las razones correctas», dijo.

Oriunda de Atlanta, la capital del estado de Georgia, Keisha es hija de Sylvia Robinson y el cantante Major Lance, quien también fue boxeador y bailarín, y que incluso llegó a presentarse como telonero en la gira de The Beatles en el país en 1964. «Aprendí muy temprano que las personas buenas a veces toman malas decisiones», dijo luego que su padre fuera acusado de tráfico de cocaína y estuviera tres años en la cárcel en Georgia, a la que ella visitó todas las semanas.

Dentro de su programa como alcaldesa, Bottoms se comprometió a hacer de la ciudad un lugar más “asequible, resistente y equitativo”, liderando una agenda marcada por la inclusión de la comunidad LBGTI+, para la que creó un departamento de diversidad en la municipalidad. Además, fue la host del Superbowl de 2019 donde se obtuvo beneficios para la ciudad como una renovación de $2,4 millones de dólares para el Parque John. K. Kennedy y la plantación de más de 20.000 árboles.

Posible vicepresidenta de Joe Biden

Lance Bottoms ha vivido toda su vida en Atlanta. Se graduó en el Frederick Douglass High School, donde estuvo involucrada en política y más tarde se tituló en la Florida A&M University. Luego, en el Georgia State University College of Law se convirtió en abogada y conoció a su marido, Derek Bottoms, quien también se tituló como abogado. Él trabaja en la Fundación filantrópica Grady que recauda fondos de origen privados para apoyar al sistema de salud, y es miembro de los “100 Black Men of Atlanta”, organización de voluntarios de apoyo a comunidades afroamericanas de la ciudad.

Bottoms fue elegida alcaldesa de Atlanta en 2017 con un 26% de las preferencias, tras haber sido parte del consejo de la ciudad entre los años 2010 y 2018. Desde sus inicios se ha reflejado como anti Trump, y es común verla respondiendo a dichos controversiales del presidente. Por ejemplo, cuando señaló que Atlanta era una ciudad que iba a acoger inmigrantes y “permanecerá abierta para todos”, en contra de la política antimigratoria del Presidente.En medio de las protestas acusó al Mandatario de “empeorar y avivar las tensiones raciales”.

En junio de 2019, la autoridad transparentó su respaldo a Joe Biden en las primarias presidenciales del Partido Demócrata de este año. Incluso, a principios de marzo, el medio estadounidense Politico la señaló como una posible candidata para la vicepresidencia de Biden.

Anoche, en una entrevista con CNN, la alcaldesa se refirió nuevamente al presidente Trump señalando que “debiera dejar de hablar. Él habla y todo se vuelve peor. Hay veces en las que uno debiera estar callado y yo desearía que él se callara”.