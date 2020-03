Jeffrey Sachs: «Para Chile esta es una doble crisis»

El escenario chileno

Jeffrey Sachs conoce Chile de cerca. Fue com- pañero del presidente Sebastián Piñera en Harvard y profesor del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con quien mantiene cercanía hasta hoy. De eso, en todo caso, prefiere no opinar.

-La semana pasada, el presidente Sebastián Piñera decretó el cierre de los colegios y de las fronteras en Chile. ¿Cómo califica su reacción a la pandemia?

-Es correcto cerrar los colegios y la mayoría de los negocios.

-¿Cree que es necesario hacer un lockdown?

-No lo sabemos. Hasta ahora Corea es el único caso de éxito relativo con un bloqueo limitado. Pero ellos cuentan con un sistema de salud pública muy sólido, con pruebas exhaustivas, higiene, distanciamiento social, autoaislamiento y otros métodos de control de epidemias.

-¿Cree que medidas como la reducción de tasas de los bancos centrales lograrán fre- nar en cierta forma la caída de la economía? La semana pasada el Banco Central chileno rebajó la tasa de interés de 1,75 a 1%…

-El impacto de medidas es muy bajo.

-¿Y qué pasará con los salvatajes? Grandes compañías como las aerolíneas están pidiendo ayuda a los gobiernos. ¿Cree que deben acceder, como ocurrió durante la crisis de 2008, cuando la ad- ministración Obama rescató algunos de los grandes bancos que eran “demasiado grandes para caer”?