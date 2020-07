Jair Bolsonaro dio positivo para coronavirus

“Regresé del hospital ahora, me hice un examen de pulmón, mi pulmón está limpio, ¿de acuerdo? Pero todo está bien”, señaló el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Por segunda vez -la primera en mayo- se sometió a un test de Covid-19 en su residencia, el Palacio de la Alvorada. Esta vez dio positivo.

Ayer, cuando presentó síntomas de 38ºC de fiebre, además de sentirse cansado y con dolor muscular, suspendió sus actividades de esta semana. Una vez que se le confirmó el diagnóstico, aseguró en CNN: “Comencé con dolor muscular e indisposición. El equipo médico decidió administrarme hidroxicloroquina y azitromicina. Ese compuesto se me administró anoche, y confieso que después de la medianoche pude sentir algo de mejoría. A las 5 am tomé la segunda dosis y confieso que estoy bien”.

El Mandatario dijo que pensaba que ya había contraído el virus. “Soy el presidente y estoy en primera línea. Pensé que me había infectado y no tenía síntomas. Si hubiera tomado cloroquina -medicamento cuya efectividad no ha sido comprobada- como preventivo, estaría trabajando normalmente ahora”, dijo.

Anti mascarillas

Brasil es el segundo país con mayor número de contagios y muertes a causa del Covid-19, con más de 65 mil víctimas fatales. Hasta ahora, el manejo de la pandemia por parte de su máxima autoridad ha sido foco de críticas, ya que la ha minimizado insistentemente -habla de la «pequeña gripe»- y el sábado recién pasado vetó partes de la ley que obliga a utilizar mascarillas en lugares cerrados. Incluso ha participado en las protestas en contra de las medidas de distanciamiento social impuestas por las autoridades locales de Brasilia y ha tachado de «crimen» los cuarentenas generalizadas, por su daño a la economía.

Ahora, contagiado, seguirá trabajando vía teleconferencias y firmará los documentos de manera digital. Los yres ministros que tuvieron contacto con el Mandatario el lunes se sometieron también a testeos rápidos esta mañana. Ellos son Walter Braga Netto (jefe de la Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaría de Gobierno) y Jorge de Oliveira (Secretaría General de la Presidencia). Tras dar Covid negativo, decidieron mantener sus agendas.