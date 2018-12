Jaime Bellolio: “No soy un traidor”

El diputado Jaime Bellolio asegura que la única forma de que la elección no genere el quiebre de la UDI es que Javier Macaya gane la presidencia del partido. Si eso no ocurre, “vamos a poner una fecha y llegado ese plazo vamos a tomar la decisión de quedarnos o no. Pero no vamos a seguir con él ‘lo estamos pensando’. Esto no es el cuento del lobo”.