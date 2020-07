Identifican a sospechoso que habría asesinado al hijo de la jueza que investigaba el caso Epstein

A pesar que la jueza Esther Salas -quien lleva adelante una investigación del caso de las cuentas bancarias del fallecido y emblemático Jeffrey Epstein- salió ilesa tras un ataque a tiros el domingo en la noche en su casa en North Brunswick, Nueva Jersey, su hijo y su marido no corrieron la misma suerte. El primero falleció tras un disparo en el pecho, mientras que su esposo Mark Anderl se encuentra hospitalizado en estado crítico. El principal sospechoso es el abogado, descrito por medios estadounidenses como «antifeminista», Roy Den Hollander, quien fue encontrado muerto pocas horas después del ataque. Su cuerpo fue descubierto en un auto por un empleado municipal en la ciudad de Rockland, Nueva York y murió de una herida de bala aparentemente autoinfligida.

Hace unos días, la jueza Salas presidió una demanda presentada por diferentes inversionistas de Deutsche Bank, en la que se acusa a la firma de hacer declaraciones falsas y engañosas sobre sus políticas contra el lavado de dinero y de no monitorear a sus clientes de “alto riesgo”, incluido Jeffrey Epstein, así como dos entidades financieras involucradas en escándalos financieros, Danske Estonia y FBME Bank.

«Daniel era un joven en ascenso, inscrito en clases que comenzarían en las próximas semanas», señaló el presidente de la Universidad Católica John Garvey en un comunicado el lunes. «Cumplió 20 años la semana pasada. Todos lloramos y lamentamos esta pérdida para nuestra comunidad universitaria».

Dear Members of the University Community,

I was shocked last night to hear news of Daniel Anderl’s tragic death Sunday evening in New Jersey. Daniel was a rising junior, enrolled for classes beginning in the next few weeks. He turned 20 last week.https://t.co/NtEfxrGoxl

— Catholic University President (@CatholicPres) July 20, 2020