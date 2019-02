Hora inteligente

Las marcas de celulares más reconocidas como Apple, Samsung y Huawei ya no solo compiten por las prestaciones de sus teléfonos celulares, sino que ahora batallan por tener el mejor smartwatch del mercado. ¿Qué son los relojes inteligentes? El reloj clásico quedó en el pasado. Estos nuevos aparatos son capaces de decirte cuántos pasos has caminado en el día, cuántas calorías quemaste, o qué tan lejos estás del lugar al que quieres ir. Incluso están hechos para conectarse con los celulares, por lo que ahora puedes escuchar música desde tu reloj. Además de ser a prueba de agua y conectarse al wifi, algunos incluso pueden recibir llamadas. ¿Te dieron ganas de comprar uno? Aquí dejamos un listado.

Fitbit Iconic. Con un diseño más moderno, este dispositivo no pasará desapercibido en ninguna muñeca. Este smartwatch de Fitbit está hecho tanto para Android como para iPhone. Es una buena opción cuando se quiere un reloj que cuente con las prestaciones básicas y un buen funcionamiento. Es a prueba de agua, tiene alarma, GPS, bluetooth y medición de valores corporales. A diferencia de otros modelos, no incluye un sistema de micrófono incorporado, por lo que no es apto para hacer ni recibir llamadas. Pero sí se puede conectar al resto de las app del celular. Duración batería: 5 días (sin GPS), $279.990.

Garmin Vivomove HR. La mezcla entre lo elegante y lo deportivo. Este smartwatch además de tener un control de la frecuencia cardíaca las 24 horas, controla el bienestar de su usuario con el monitor de estrés y un temporizador de relajación que ayudan a controlar las situaciones en que el ritmo cardíaco avisa que te estresan. Este dispositivo además otorga información sobre pasos, calorías y la distancia recorrida durante el día. Y también se conecta con las app del teléfono móvil, por lo que se pueden recibir notificaciones y escuchar tu música. Duración de la batería: 5 días, $179.990.

Apple Watch Series 4. De diseño vanguardista y al mismo tiempo deportivo, este smartwatch entrega una amplia opción de correas para combinar. Está hecho para hacer y recibir llamadas, enviar mensajes y usar aplicaciones, por lo que se conecta a wifi. Además, cuenta con un sensor cardíaco eléctrico, que muestra hasta cinco mediciones al mismo tiempo, entre esas, la cadencia y el aviso de ritmo. Una novedad de este dispositivo es que en caso de sufrir una caída, automáticamente se activa una alarma que logra poner a su usuario en contacto con unidades de emergencia. El único límite de este smartwatch es que no es compatible con sistemas operativos de Android. Duración batería: 18 horas, $419.990.

Samsung Galaxy Watch. A simple vista parece un reloj normal, su diseño es clásico, pero sus funciones pueden sorprender. Este smartwatch híbrido cuenta con GPS, NFC y seguimiento de ejercicio. Este modelo permite hacer y recibir llamadas, conectarse a wifi y se puede ocupar en la piscina. Además de tener contador de calorías y de pasos, trae incorporadas bastantes aplicaciones deportivas. Quizás no tiene la alta tecnología y el software refinado de los Apple Watch, pero para los usuarios de Android este sería el dispositivo más adecuado, ya que se recomienda utilizar dispositivos que usen el sistema Wear OS. Duración batería: entre 24 y 48 horas, $279.990.

Sony Smartwatch 3. Hasta en siete colores se puede encontrar este smartwatch de diseño deportivo, quizás uno de los más grandes entre los modelos disponibles, dato para tener en cuenta en una muñeca pequeña. El Sony SmartWatch 3 cuenta con un sensor de luz ambiental que regula de forma automática el brillo para adecuarlo a las condiciones de luminosidad. Permite además enviar notas de voz por Whatsapp y revisar el estado meteorológico. El reloj vibra para informar las notificaciones del smartphone y permite recibir llamadas. Otra prestación interesante es el monitoreo de sueño: permite saber cuánto tiempo duermes en sueño ligero y en sueño profundo. El enlace con el smartphone se puede realizar mediante bluetooth, wifi y NFC, y utiliza como sistema operativo Android Wear, siendo más recomendable para los usuarios de estos dispositivos aunque, limitadamente, también funcionará en sistema de iOS. Aún no está disponible en Chile. Duración de batería: 2 días, $300.000 (aproximado).