Hillary Clinton descarta candidatura presidencial y le envía graciosa respuesta a Trump

Este lunes Hillary Clinton confirmó que no participará como candidata a la presidencia de Estados Unidos, poniendo fin a los rumores al respecto. Ante esto, Trump tuiteó: “Hillary Clinton confirma que no se postulará en 2020, descarta una tercera candidatura para la Casa Blanca”. Maldición, ¿eso significa que no volveré a correr contra ella? ¡Ella será muy extrañada!”.

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019