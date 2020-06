“Gallito Inglés”, la columna de Victoria Hurtado

Algo así dice la sección 230 de la Communication Decency Act del año 1996 patrocinada por dos parlamentarios; un republicano de California, Chris Cos, y un Demócrata de Oregon, Ron Wyden, y que el Sr Trump desempolvó y amenazó cambiar, luego que Twitter decidiera silenciar el siguiente comentario: “cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos” una expresión asociada al exgobernador de Alabama conocido por su oposición al movimiento de los Derechos Civiles de los años 60, que no pudo ser retwiteado ni comentado por “promover la violencia” en medio de la crisis política y social que ha azotado a EE.UU. esta semana.

Cuando se escribió la sección 230, nadie imaginó el impacto que esas veintitrés palabras tendrían para las comunicaciones modernas y para nuestras democracias. Su aprobación pasó sin pena ni gloria, ningún medio cubrió la frase, no hubo oposición alguna, y quedó perdida entre el articulado de la somnolienta Telecommunication Act de 1996.

Lo que allí se dice es que las páginas web y los proveedores de internet no serán responsables de los comentarios, fotos y videos que sus usuarios y suscriptores posteen, sin importar lo espantoso, denigrante, falso, etc. que éstos sean. Incluso si un servicio decide editar o eliminar algún contenido, esto no generará precedente de edición y mantendrá dicha inmunidad. La redacción inicial hecha por Cox y Wyden, compañías de tecnología y grupos de derechos civiles, pretendía fomentar servicios como América Online y Prodigy dejando a estas compañías libres de adoptar códigos de conducta básicos. Pero ambos legisladores sabían que la Internet podía desarrollar una nueva industria de plataformas abiertas para contenido de los usuarios, y era necesario protegerla de regulaciones y demandas legales: las Redes Sociales.

La orden ejecutiva con que amenazó Trump a Twitter, que para muchos no tiene asidero legal, implicaría meterle pluma a la sección 230 y podría obligar a Twitter, Facebook y todas las demás, a manejar sus contenidos, transformándolas en editores, obligados a velar por la veracidad y decencia de todos sus contenidos, alterando la carga de la responsabilidad y por lo tanto, reduciendo sus ingresos notablemente.

Esto es algo que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, (43) había comenzado a promover tímidamente hace algún tiempo. Desde luego el 2019 prohibió por completo la publicidad política, y a raíz del COVID-19 comenzó una campaña para evitar las noticias falsas emitidas por personas en posición de poder (eliminó los mensajes de Bolsonaro y Maduro relativos a métodos no probados para curar el virus). En mayo lanzó una herramienta que permite advertir los mensajes lanzados por personas en el poder sin eliminar su contenido, el punto de partida para una política en contra de la mentira y de la difusión de teorías conspirativas.

Por su parte, El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg (35), no quiere por ningún motivo entrar en esa dinámica, y es que el modelo de negocio se basa en un algoritmo diseñado para generar división entre las personas, explotando la atracción que tiene el cerebro humano hacia la controversia, aumentando así el tiempo de los usuarios en su negocio. No es raro, por lo tanto, que las declaraciones del Sr Zuckerberg respecto a este posible cambio regulatorio fueron “no creo que el rol de Facebook o de las plataformas en general sea ser árbitros de la verdad” ante lo cual Dorsey no tardó en responder: “twitter solamente conecta los puntos para que las personas puedan juzgar por sí mismas”.

EE.UU. está viviendo estos días protestas que han alcanzado grados de violencia como no se veía en años, por el lamentable caso de abuso policial racial contra George Floyd, en este contexto los trabajadores de Facebook están desafiando a su CEO y pidiendo una postura más dura contra los posteos de Donald Trump amenazando incluso con renunciar. Vamos a ver si tendrán suficiente poder para dar vuelta el famoso pulgar.