Funcionarios de Nueva Zelanda admitieron que se le permitió a dos mujeres salir de la cuarentena sin hacerse el test

Funcionarios de salud en Nueva Zelanda admitieron que a las dos mujeres que llegaban de Gran Bretaña infectadas con Covid-19 se les permitió salir de la cuarentena sin realizarse el test, de esta manera ellas se reunieron con amigos cuando no debían hacerlo. La primera ministra, Jacinda Ardern, calificó esto como un “fracaso inaceptable” y agregó que será la fuerza de defensa de Nueva Zelanda quienes, desde ahora, supervisarán la cuarentena de los recién llegados.»Nunca debería haber sucedido y no se puede repetir», dijo Ardern.

La situación se volvió difícil el miércoles por la noche, cuando se supo que las mujeres se habían reunido brevemente con una pareja de amigos, yendo en contra de las declaraciones de los funcionarios de la salud quienes aseguraban que las recién llegadas de Gran Bretaña habían “hecho todo bien” y que no habían estado en contacto con personas.

El gobierno todavía está buscando respuestas sobre por qué las mujeres no fueron evaluadas antes de que se les permitiera salir de un hotel de Auckland después de llegar del Reino Unido el 7 de junio. Habían recibido una exención compasiva al período de aislamiento obligatorio de 14 días para los viajeros que regresan a fin de visitar a un pariente moribundo a 400 millas (650 km) de distancia en Wellington. La pareja realizó el viaje de ocho horas en un vehículo privado el 13 de junio, antes de que una de las mujeres se sintiera mal y ambas fueron diagnosticadas con Covid-19 el lunes.

Se está rastreando a 320 personas que se consideran «contactos cercanos» de las mujeres, y se les instará a hacerse la prueba. Los contactos cercanos podrían incluir pasajeros en su vuelo a Nueva Zelanda y otros viajeros en cuarentena en su hotel de Auckland, así como el personal del hotel y la tripulación de vuelo. Las mujeres estaban aisladas con un pariente, dijeron las autoridades.

Anteriormente, Todd Muller, el líder de la oposición del país, denunció el hecho de no haber probado a las mujeres como «torpes y totalmente inapropiadas». «Estoy tan furioso como sospecho que la mayoría de los neozelandeses están esta mañana», dijo el líder del partido nacional de centroderecha en una entrevista de Radio Nueva Zelanda. y agregó que David Clark, el ministro de salud, debería ser despedido.

Actualmente, solo los neozelandeses, sus familias y los trabajadores esenciales pueden ingresar al país, que no tiene otras restricciones nacionales. Se supone que los recién llegados deben permanecer en aislamiento administrado durante 14 días, durante los cuales deben ser probados dos veces.

Los dos nuevos casos se produjeron una semana después de que el país celebrara su ausencia de coronavirus, y el gobierno levantó todas las restricciones a la vida diaria, dejando solo estrictos controles fronterizos.

Ha habido menos de 1.500 casos confirmados y 22 muertes por el virus, y el cierre rápido y estricto del gobierno recibió elogios internacionales. Pero los científicos dijeron que los nuevos diagnósticos mostraron la facilidad con que una «segunda ola» podría extenderse. «Estos dos nuevos casos ilustran muy vívidamente la rapidez con que las reglas y las pautas pueden desenredarse cuando chocan con la vida real», dijo Amanda Kvalsvig, epidemióloga de la Universidad de Otago, Wellington.

Algunas personas que permanecen en aislamiento en el mismo hotel que las mujeres han dicho a los periodistas del medio británico que no fueron examinadas durante su estadía, ni siquiera al salir. El ministerio de salud no ha respondido a las preguntas escritas de The Guardian sobre si los funcionarios planearon retirar a otros para realizar pruebas, o cuántos viajeros que regresaron podrían no haber sido limpiados antes de abandonar el aislamiento.

Para leer la nota original, haz click aquí.