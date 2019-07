Elon Musk compara los viajes en cohete con una montaña rusa de Disney

El miércoles, Elon Musk dedicó tiempo en Twitter para responder a las preguntas de los usuarios sobre Starship, el enorme cohete que SpaceX planea usar para llevar humanos a Marte.

Cuando se le preguntó sobre la otra intención de la compañía de transportar personas de una parte de la Tierra a otra en menos de una hora, respondió con una analogía inesperada, comparando un viaje a bordo del poderoso cohete con un viaje en Montaña rusa de Disney, la Space Mountain.

La serie de tweets de Musk revela que SpaceX planea acomodar a aproximadamente mil pasajeros en Starship para viajes Tierra-Tierra, ese número bajará a 100 para las excursiones con destino a Marte.

“La mayoría de los vuelos serían entre 15 y 20 minutos”, escribió Musk.

La referencia a Disney se produjo luego que un usuario de Twitter le preguntara a Musk si a los pasajeros de Starship se les permitiría caminar mientras volaban.

“Eso sería imprudente”, respondió Musk. “Probablemente necesite un mecanismo de restricción como la montaña rusa Space Mountain de Disney. Me sentiría similar a Space Mountain de muchas maneras, pero saldrías de otro continente “.

That would be unwise. Probably needs a restraint mechanism like Disney’s Space Mountain roller coaster. Would feel similar to Space Mountain in a lot of ways, but you’d exit on another continent.

— Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2019