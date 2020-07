Directorio de WEC Chile elige por primera vez a una mujer para la Vicepresidencia

“Espero ser un buen elemento y que mi aporte ayude a fortalecer el importante trabajo que ha hecho WEC Chile en la inclusión de la mujer en el sector de la energía. Espero también, desde esta plataforma, trabajar para que el día de mañana no sea tema si hay o no mujeres en los directorios. Pero para lograrlo es necesaria la iniciativa de todos, independiente del género. Tenemos que ser capaces de mostrar -y no demostrar- que la representación femenina es beneficiosa y que no es solo una cosa de igualar la cancha”, expresó la nueva Vicepresidenta de WEC, Constanza Pizarro Prieto, quien es periodista y cuenta con más de 15 años de experiencia en comunicaciones y responsabilidad social empresarial.

World Energy Council Chile

WEC es una plataforma de diálogo entre líderes de alto nivel del ámbito público, privado y la academia, donde se relevan los temas más importantes del rubro energético del país. Es una mesa de trabajo abierta donde existe una apertura a nuevas ideas. Entre sus ejes temáticos se encuentra la integración global, la sostenibilidad y las tendencias y tecnología.