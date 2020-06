Benito Baranda: “Tenemos que reaprender a vivir juntos»

Quién quiere vivir al lado de los pobres? ¿Quién quiere que sus hijos se eduquen al lado de niños pobres? ¿Quién quiere una salud que sea similar al resto de las personas y que no dependa del nivel de ingresos? El sicólogo, doctor en Sociología, activista social, ex director social del Hogar de Cristo y fundador de América Solidaria lanza esta provocación en medio de la peor pandemia mundial que se haya conocido en 100 años.

Para él, este tipo de reflexiones no están ajenas a la crisis sanitaria que enfrenta el país, la que está dejando en evidencia los grados de desconexión que existen en la sociedad chilena y los problemas sociales que afectan a la gran mayoría de la población.

-¿Son preguntas difíciles?

-Es que la gente les tiene miedo. Pero ¿qué es más peligroso? ¿Que la gente se críe en La Dehesa o La Pintana? La soledad de Chicureo, de La Dehesa, el hecho de que desde ahí no se conoce la realidad y su mundo es pequeñito, eso es una amenaza. Y no lo digo como un juicio. Yo viví en Las Condes, y tengo muchos amigos, amigas, hermanos que viven allá. Pero no digamos que es peligroso vivir en La Pintana. La Pintana tiene sus grandes riquezas. Cuando un hijo mío sale y tiene que tomar el bus para llegar hasta el metro y ve a las demás personas, dice: “El mundo no es solo como lo vive la gente en mi casa. Esta persona que pasó al lado mío no pagó el Transantiago porque ya pasó la quincena y a lo mejor ya no le alcanza para trasladarse y llegar a su lugar de trabajo”. La amenaza valórica de vivir en La Dehesa yo encuentro que es más riesgosa porque no la puedo controlar, que la amenaza de la inseguridad de vivir en La Pintana. Tenemos que reaprender a vivir juntos, aprender a tener una educación y una salud más o menos común para todos, porque esto nos hace mal como país. Y eso es equilibrar adecuadamente lo individual con lo colectivo.

-¿Crees que es factible?

-Es un proceso, no se puede hacer violentamente. Y a lo mejor parte de la educación de los colegios tendrá que estar vinculada con la realidad, porque te va a interesar tanto que tus hijos aprendan matemática como que desarrollen su conciencia moral.

Baranda vive desde hace más de 30 años en una parcela en La Pintana que colinda con la población El Castillo. Ahí pasa la cuarentena con cinco de sus seis hijos, todos adoptados, y su mujer, Lorena Cornejo. Una experiencia que, dice, les ha servido para reflexionar en familia, recordar historias y programarse para que no se les caiga Internet cuando todos están conectados en alguna actividad.

Cuenta también que dedica al menos una hora al día a la terapia física de su hija Magdalena, de 20 años, quien tiene una discapacidad visual y auditiva. El trabajo en la tierra es otra de las cosas que lo mantienen ocupado. Antes de la pandemia, había una persona que lo ayudaba con las tareas de plantar y cosechar habas, arvejas y otras hortalizas en su parcela, labor que hoy realiza con uno de sus hijos.

Y el resto del tiempo participa de conferencias web, coordina ayuda desde América Solidaria y se contacta con comunidades a lo largo de Chile. Con Lorena van, siempre premunidos de mascarillas, a la población El Castillo. Ahí participan de una de las ollas comunes que organizaron con un grupo de amigos para 300 personas.

La angustia, relata Benito, empezó a sentirse hace aproximadamente siete u ocho semanas. “Muchas familias cuyos jefes de hogar, en su mayoría hombres que trabajaban en la construcción, estaban sin trabajo. Hay muchos trabajadores sin contrato y no tienen seguro de cesantía. También la cola de la feria, que muchas veces más que duplica la feria misma, y que es donde muchos jubilados y mujeres solas venden cosas hechas por ellos, tejidos, etc., comenzó a prohibirse”, detalla.

Ahí fue cuando salieron las ollas comunes. “Yo no veía ollas comunes desde 1982 en la magnitud que las estoy viendo ahora”, dice.

-El sacerdote Pablo Walker escribió una columna hace algunos días donde dice que se está viendo mayor violencia en los últimos días en las poblaciones, que la gente está sobrepasada, harta. ¿Cómo has visto tú el tema del enojo, de la rabia?

-En general nos ubican en El Castillo, no toda la gente, pero llevamos más de 30 años trabajando ahí. Y la última vez que salimos con dirigentes a distribuir alimentos, tuvimos una situación un poquito tensa al final. La promesa de las canastas de parte del gobierno, que se van a demorar en llegar, ha generado mucha tensión.

-¿Cómo ves que viene la pobreza hacia delante? La Cepal proyectó que llegará hasta 13,7% a fin de año y se viene advirtiendo desde hace tiempo que hay una gran clase media en el límite.

-La gran mayoría que vive en pobreza no quieren que los cataloguen como pobres. Porque está la necesidad de estatus y quieren demostrar que tienen bienes, que les va bien, aunque todo sea fruto de una deuda. En el 60% o 70% de la población, la deuda es muy grande en relación con sus ingresos y cuando ves estos últimos, te das cuenta de que están al límite. Es una clase media muy, pero muy vulnerable y ahí está el 40% de la población. Si comparas nuestra clase media con Portugal, la de acá es una clase de pobreza, siendo que ese país tiene un ingreso per cápita con relación al PIB similar al de Chile. Pero la distribución de ese PIB per cápita es distinta. El 53% de los portugueses lo recibe, en Chile, solo el 9%. Nuestra clase media hace un enorme esfuerzo por salir adelante, pero es muy frágil, si pierden su empleo, pasan rápidamente a la pobreza.

Ingreso de emergencia, cajas y dignidad

Benito Baranda no quedó conforme con la decisión del gobierno de enviar un veto presidencial para aprobar el ingreso familiar de emergencia, que finalmente quedó fijado en 65 mil pesos por persona, los que irán decreciendo en un plazo de tres meses. “Señalamos junto con las organizaciones de la sociedad civil que el monto tenía que estar por sobre la línea de la extrema pobreza para una familia de cuatro personas para que le permitiera comprar la canasta básica de alimentos, que es la primera línea que te permite al menos sobrevivir. Y eso se debiera mantener al menos por todo el invierno”, explica.

Su esperanza es que el acuerdo nacional en el que trabaja el gobierno logre aumentar el monto, sin decrecer, y el plazo del beneficio. “Las personas descendieron rápidamente a la pobreza y eso produce mucho temor y una gran incertidumbre. Lo percibo cuando voy a la población, las personas están asustadas”.

-¿Qué pasa con el tema de la dignidad, que fue una de las principales banderas de lucha de octubre de 2019? ¿Cómo entiendes esa demanda y cómo ha cambiado ese eje hoy con la pandemia?

-… Es un tema polémico… Es polémico porque el Estado puede ser humillante en las acciones que realiza. Hay un autor que se llama Avishai Margalit en Estados Unidos que escribió un ensayo en el que habla de la sociedad decente. Una sociedad indecente es una sociedad que humilla al otro, ya sea desde el Estado, pero también puede ser desde la sociedad civil o desde la empresa. Como organización podemos humillar a las personas, instrumentalizarlas, manipularlas si, por ejemplo, ponemos una foto en una caja de alimentos y decimos esto se lo mandó tal persona, extorsionando la conciencia del otro. Entonces, cuando aplicas una política pública, siempre tienes que pensar algo que Gandhi repetía mucho: si la decisión que has tomado le va a permitir a esa persona tener mayor control sobre su vida y su destino. Si no se lo permite, lo que estás haciendo es privándolo de mayor libertad. En la emergencia son muy bienvenidos los alimentos, pero depende de cómo llegan si tu acentúas el asistencialismo o la dependencia o la privación de libertad.

-¿Por eso estás en contra de las cajas de alimentos?

-Mi insistencia fue que los recursos debían llegar como transferencias monetarias y que las personas, libremente, responsablemente, de acuerdo a sus necesidades, escogieran lo que iban a comprar después. Si vas a las poblaciones, todos los locales están funcionando. Anoche, cuando volvíamos con mi señora, pasamos por la panadería El Castillo y había 15 personas afuera, a un metro de distancia, con mascarilla porque iban a comprar el pan fresco. Y podían entrar de a tres personas, para prevenir contagios. Yo no quiero que se lea esto como una queja ante una decisión del Estado, pero cuando en enero sabías que venía la pandemia y planificaste todo tu operativo sanitario, pero en paralelo no elaboraste qué ibas a hacer en lo social y económico y fuiste armando en el camino, con ensayo y error, lo que haces con eso es humillar a la gente.

-¿Crees que las personas no se sienten dignas cuando reciben la caja?

-Yo creo que la agradecen, pero el gran riesgo es que esa persona perciba en eso que el Estado le tiene que entregar dádivas, que no lo está haciendo por justicia, sino que por generosidad. Es muy duro lo que viene. Por eso se requiere algo que no se ha hecho: que nos sentemos a dialogar y logremos acuerdos. Y que no se nos diga, ni se nos invite para decir amén a lo que el gobierno ha decidido.

Cambio de paradigma

-Y en la empresa, ¿ves un mayor nivel de conciencia social?

-He visto un cambio muy fuerte y permanente. Con personas menores que yo y que están dentro de la empresa hemos tenido diálogos profundos que no habíamos tenido en el pasado y han hecho modificaciones importantes en la retribución económica de sus trabajadores. Hubo mayor conciencia de que no alcanzaban a vivir con los salarios que recibían y que también el ciudadano corporativo tiene un deber frente a lo que ocurre en el país. Creo que eso se comenzó a reflexionar con más profundidad desde el estallido social. Y hoy un gran número de personas se está movilizando. La organización masiva de la sociedad civil, la preocupación de las personas, es muy alta. Y creo que esa preocupación va a ser permanente, porque los jóvenes que fueron a las poblaciones, a los campamentos y vieron esa desigualdad, esa pobreza, no se van a separar de ese dolor que sintieron.

-¿Cuándo empezó a ocurrir ese cambio?

-Ya la revista Capital sacó un titular hace más de una década en donde hablaba de la falta de oportunidades como la vergonzosa desigualdad de Chile. Yo siempre muestro esa portada en mis presentaciones. Ya había conciencia en esos años. Hay un dato que es interesante: mi generación y las anteriores asociábamos mucho la pobreza, no yo, a vicio y flojera. Las generaciones más jóvenes dicen que la principal causa de la pobreza es la desigualdad social y especialmente la desigualdad en educación, la falta de oportunidades. Ese es un cambio impresionante, avanzamos hacia un nuevo paradigma y yo lo encuentro magnífico para Chile.

-¿Crees que la pandemia está acelerando ese cambio?

-Hay dos autores, Richard Wilkinson y Kate Pickett, que escribieron un texto bien interesante en enero del año pasado que habla de cómo la desigualdad genera mucha infelicidad y problemas mentales. Y creo que ahí surge un cambio de paradigma muy fuerte. Porque al darte cuenta de que esa desigualdad te impide desarrollarte como ser humano de manera plena, comienza a cambiar el paradigma. El paradigma no es solo acumular bienes, competir con el otro. Darwin tenía razón, la mutación y la selección son aquello que motiva la evolución, pero el gran arquitecto de la evolución es la cooperación. Nuestro país y el mundo se han construido gracias a la cooperación. Darwin se equivocó al no poner la colaboración como el gran arquitecto, como dice Martin Nowak, de la evolución. Y creo que esa comprensión hoy día los jóvenes la tienen con una fuerza descomunal y ese cambio de paradigma es el que viene.

-¿Qué pasa con las generaciones mayores en este nuevo escenario?

-Al mundo antiguo le cuesta entender esto porque todavía siguen viendo el mundo como blanco o negro, rojo o amarillo. Pero antes, cuando yo hablaba de estos temas en algunos lugares, me decían que yo era muy rojo. Hoy ya no me lo dicen, y me sorprendo. Y me gusta porque siento que las personas alcanzaron un nuevo nivel de conciencia. Por eso soy partidario de que juntos nos tenemos que poner de acuerdo en una nueva Constitución porque el rol subsidiario del Estado que está en la actual, que se construyó en dictadura, no es lo que queremos hoy. No es contra un partido político, o contra una ideología, es que queremos construir algo en común diferente a lo que construimos en el pasado. Algo mucho mejor para Chile.