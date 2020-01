¿Aprueba o rechaza? Actores del sector privado definen sus posiciones de cara al plebiscito

Uno de los temas que se tomó la primera jornada de Enade fue el debate constitucional, que tendrá como primera prueba el plebiscito del próximo 26 de abril.

A casi tres meses de dicho hito, el sector privado ya comenzó a tomar definiciones, algunos reconociendo que darán luz verde al proceso, aunque otros siguen dudosos sobre la opción que marcarán en la papeleta.

La consejera de la Sofofa, Carmen Román, asegura de entrada que apostará por aprobar una nueva Constitución. “Voy por el Apruebo, por un tema de convicción y también por un tema que es fundamental para la historia y la reconciliación de este país, que podamos de alguna manera legitimar el proceso”, explicó. Incluso, no descarta ser constituyente, ya que “todos deberíamos estar disponibles”.

Esta visión es compartida por el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach: “Tengo una visión personal. Es importante la construcción de una nueva casa común y voy a votar Apruebo. Todavía no tengo definido cuál de las dos alternativas respecto a la composición, pero sí es importante”.

“Yo voto por el sí”, asegura el accionista de Falabella y controlador de Dersa S.A., José Luis del Río. “Tenemos que tener confianza en nuestro país y sobre todo un medio para lograr acuerdos, porque con esta intransigencia y esta descalificación de unos a otros, no hay salida”, dijo.

La directora del Observatorio de Gasto Fiscal, Jeannette Von Wolfersdorff, espera votar en el plebiscito: “Yo voy a aprobar de todas manera que como país nos pongamos de acuerdo en una nueva Constitución y creo que históricamente es la oportunidad de unir al país alrededor de objetivos macro”.

El factor violencia

Más dudoso, el cofundador de Cumple, Nicolás Shea, planteó que está “oscilando entre que me encantaría aprobar, pero la violencia me frena mucho”. “Sin violencia apruebo y sin Congreso, una Asamblea Constituyente 100%, ojalá al azar”, agregó.

Coincidió el empresario Andrés Santa Cruz, quien dijo estar en un “proceso de reflexión”.

“Encuentro muy válido que tengamos una Constitución que no sea motivo de división porque debe ser la casa de todos los chilenos. La fuerza me lleva a pensar en el Apruebo, pero la violencia me deja también en una posición de decir ¿será este el camino? Aún no tomo una decisión”.

El gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata, sostuvo que “las reformas son necesarias, hacer un cambio es necesario, pero esperar dos años para que estos se lleve a la práctica, me parece en lo personal que es un plazo demasiado largo”.

Esta última materia también fue recogida por el presidente de Codelco, Juan Benavides, quien enfatizó que “si se llegara aprobar el proceso que hay por delante, los tiempos que hay son muy acotados como para además tener un orden público no resuelto”.

Sandra Guazzotti, vicepresidenta de Oracle para la Región y presidenta de Amcham, dice que no tiene todavía una decisión tomada.

Mientras que el exministro de Economía y socio de Econsult, José Ramón Valente, dijo que “hay cambios bastante obvios y mejoras, y si esas mejoras son por la vía de partir sobre una hoja en blanco o por otra vía, pues lo importante de todo es que nos deje contentos”.