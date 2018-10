Antonio Barchiesi, el hombre clave de la visita de JAK a Bolsonaro

Tiene 28 años. Nació en Villa Alemana y llegó a la política por su padre, concejal UDI por la comuna. Es cercano al ex diputado Arturo Squella, fue jefe de campaña del ex almirante Kenneth Pugh y no descarta ser candidato. “De hecho, es algo que me gustaría”, dice.