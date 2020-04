“What is Law”, el podcast de derecho UDP

Los abogados y académicos de Vergara 240, Matías Guiloff y Domingo Lovera, conducen este podcast, con el que buscan acercar el derecho a la ciudadanía usando un lenguaje simple que permita resolver dudas de la contigencia nacional en relación con las leyes. Partieron en octubre del año pasado, con la idea de publicar tres capítulos por semestre, pero luego vino el estallido y la agenda social fue levantando otros temas de interés público. Ya van en la novena edición. El debate constitucional, control de identidad, convención constitucional o mixta, estado de excepción y dictamen laboral en pandemia, son algunos de los temas que han tocado en este espacio, que se puede encontrar en Spotify y en Soundcloud. “Vemos en Twitter gente que, no siendo cercana a la profesión, también tiene interés por las aristas legales de debates contingentes”, comentan los académicos, explicando que sus auditores no son solo abogados o estudiantes. Guiloff y Lovera son doctores en Derecho e investigadores de la Universidad Diego Portales. El primero hace clases de Derecho Administrativo y el segundo es profesor de Derecho Constitucional. El título es un guiño al hit ochentero What is Love, de Haddaway, un chiste interno de su época de estudiantes en Columbia University.