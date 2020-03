Tras disolución, ex socios de Aninat Schwencke inauguran nuevo estudio de abogados

En la nueva firma, continuarán su práctica en conjunto con el ex Director de INAPI, Maximiliano Santa Cruz, en Propiedad Intelectual; el ex Jefe de la División Jurídica de la FNE, Cristián Reyes, en Libre Competencia; y del ex socio de Cubillos Evans, Domingo Irarrázaval, en Recursos Naturales.

El estudio tendrá fijación en temas de transferencia tecnológica, protección de datos y activos intangibles, libre competencia, regulación, y compliance, con lo que espera hacer frente a los nuevos requerimientos que se presentan en sus áreas de práctica habituales, que incluyen Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Finanzas Corporativas, Derecho Tributario, Derecho Laboral, Derecho de Aguas, Litigios y Arbitraje, entre otras, en sectores tales como, el financiero, de servicios, inmobiliario y construcción, recursos naturales, comercio, agroindustria y otros.

Fin del quiebre

Ya en junio de 2019 tres de los siete socios de Aninat Schwencke & Cia habían decidido dejar el estudio. Las razones eran principalmente diferencias en la administración de éste. Un mes más tarde, la nueva firma Atkinson Costabal Undurraga & Achurra (ACU Abogados) comenzó a operar. Lee la nota aquí.