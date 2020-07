Not Concert: el festival de la NotCompany

View this post on Instagram

Tremendos artistas para este #NotConcert y al igual que con la #NotBurger tiramos toda la carne a la parrilla 🍔✖️ Se nos viene @franciscamusic, @ffarmacos, @gianluca____11, @frvnciscovictoria y cerramos con broche de oro con @princesa.alba Qué tal? 😎