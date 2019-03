MercadoLibre anuncia aumento de capital y PayPal acuerda ingreso a la propiedad

MercadoLibre, el mayor retailer online de América Latina, planea captar US$ 1.850 millones a través de una oferta pública de acciones y de inversiones de empresas como PayPal Holdings para acelerar su expansión en la región.

La compañía, con sede en Buenos Aires, quiere ofrecer US$ 1.000 millones en acciones comunes, y PayPal ha acordado invertir US$ 750 millones, según informó MercadoLibre en un comunicado difundido el lunes por la noche. Una filial de Dragoneer Investment Group comprará acciones preferentes convertibles perpetuas por US$ 100 millones.

MercadoLibre, constituida hace 20 años, se ha expandido desde la venta minorista por internet al sector de pagos y tecnología financiera. El año pasado, el grupo captó US$ 800 millones mediante la venta de bonos con rendimientos relativamente bajos, pese a los problemas económicos y crediticios persistentes de Argentina.

“Estamos entusiasmados de recibir estas inversiones que nos permitirán acelerar nuestro crecimiento significativamente”, dijo el responsable ejecutivo del grupo, Marcos Galperín, en el comunicado. La compañía utilizará los fondos para continuar expandiendo su plataforma de comercio electrónico, fortalecer la logística e invertir en tecnología financiera y soluciones de pago, puntualizó.

MercadoLibre ha aumentado las inversiones en Brasil, su principal mercado, para hacer frente a la competencia de Amazon.

Goldman Sachs Group es asesor financiero de las inversiones de PayPal y Dragoneer. JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley se sumaron a Goldman Sachs como agentes de colocación en la oferta pública de acciones.