Guayo, una oportunidad para activar las pymes

“Hay una cantidad de emprendimientos que han realizan un gran trabajo y ofrecen buenos productos, sería una pena que dejen de funcionar. Y por otro lado tienes gente que está dispuesta a pagar, entonces hay que unirlos”, explica Juan Andrés Fontaine (38) sobre www.guayo.cl, la plataforma que acaba de lanzar junto su equipo de trabajo. El ingeniero comercial, e hijo del ex ministro de Economía, es socio fundador de Accionet, empresa que desde 2015 se encarga de gestionar redes de wifi. Lo que hacen es buscar puntos de alto flujo y crear alianzas público-privadas que ofrezcan acceso gratuito a internet, siendo, al mismo tiempo, un canal de comunicación directo entre la marcas y sus clientes. “Ya llevamos un millón y medio de conexiones, y tenemos 38 redes. En Santiago estamos en la Plaza de Armas, en el Parque O’Higgins, en el paseo Banderas y en distintos malls. En Uruguay funcionamos en los Mc Donald’s y en una cadena bancaria. Pero todo eso, en un contexto de cuarentena y coronavirus, se paraliza”, explica.

Hace algunos días, y ya en aislamiento social, leyó que en Nueva York algunos restaurantes, actualmente cerrados, habían implementado un sistema que permitía comprar un “vale por” a cobrar más adelante. “Me pareció buena idea porque cierta comunidad puede apoyar a un determinado restaurante. Le puedes meter plata hoy mismo y beneficiarte a futuro con las promociones y descuentos que adquiriste”, dice.

Se lo comentó a través de Instagram a los dueños de @chanchajavali, un local que ofrece almuerzos en el barrio El Golf: crear un sistema de cupones como medida para atravesar esta crisis. Lo mismo hizo con @SilvestreBistro y la @Pulperia.Santa.Elvira. Todos le respondieron que les parecía una gran idea pero que no sabían cómo desarrollarlo. “Como aquí tenemos un tremendo equipo y algo de capacidad ociosa considerando que Accionet está parado, dijimos: ¿por qué no desarrollamos esto? Eso fue el miércoles 18 de marzo, y en tiempo récord de una semana, levantamos www.guayo.cl”, cuenta Fontaine. El sitio está funcionando, con algunos ajustes sobre la marcha, pero resolviendo una serie de desafíos logísticos, como por ejemplo, un sistema de validación para que no se puedan falsear los cupones. En el camino se dieron cuenta de que la plataforma podía servir para todo tipo de pymes, no solo restaurantes, y ya cuentan con emprendimientos como tiendas de diseño o peluquerías que se están inscribiendo en el sistema, incluso desde Rapa Nui.

El funcionamiento

Las pymes inscritas reciben un 50% de la venta ahora, y el resto una vez presentado el cupón, a eso se le descuenta la comisión de Transbank y un 4% de la venta que corresponde a la comisión de Guayo, con el fin de mantener la plataforma. El funcionamiento es muy sencillo: compras algo y te llega un cupón a tu correo. Cuando los locales vuelvan a funcionar, podrás cobrar tu producto o servicio, en algunos casos haciendo aviso 48 horas antes.

“Que el hecho de estar cerrados no impida seguir vendiendo. Esta crisis sanitaria es terrible y profunda, pero eventualmente va a pasar. Y la idea es que cuando salgamos afuera, la ciudad no esté muerta. Que esos locales que tanto valor le generan a la comunidad puedan seguir funcionando”, afirma el emprendedor. Señala también que para que funcione tiene que haber promociones que resulten realmente beneficiosas para el cliente. Como plataforma ellos realizan un análisis previo de cada emprendimiento porque si alguna de estas pymes eventualmente suspende sus servicios, será guayo.cl el que le devuelva la plata al cliente. “Nosotros corremos con ese riesgo, y eso justifica también nuestra comisión, pero tenemos un algoritmo desarrollado para no quedar sobreexpuestos”, explica Fontaine.

Equipo de Accionet, en trabajo modo remoto.

Cambiar el switch

“Necesitamos volver a una lógica más humana y de la buena fe. Como empresario uno no puede quedarse en la situación del lamento. Si las cosas se ponen más difíciles, tienes que meterle más esfuerzo. Como Accionet se nos cerraron todas las redes, qué peor, pero tratamos de aprovechar lo que ya tenemos. Se trata de levantarse. A nivel de equipo ha sido muy bacán porque el compromiso es que de aquí no se vaya nadie. Estamos todos trabajando: unos aprendiendo a desarrollar nuevas herramientas, otros llenando formularios o haciendo de community managers. Somos como animadores de circo pobre”, dice.

¿Por qué Guayo? “Hace como 10 años tuve una empresa de granizados con alcohol. Era como un carrito de helados atendido por su propio dueño que se instaló en festivales como Primavera Fauna. Ahora nos pusimos a buscar nombre para esta nueva plataforma y de repente dijimos: ¡Guayo! Ya teníamos manual de marca, logo, dominio… Entonces guayo es el nombre del cupón que compras hoy para canjear en el futuro. En una semana levantamos la plataforma y estamos generando ventas. ¡Una locura para tiempos de pandemia!