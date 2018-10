El sueco de Cornershop

Oskar Hjertonsson es el CEO de la firma recién adquirida por Walmart. Es el menos conocido de los tres fundadores, el único que no es chileno y, a diferencia de sus socios, él no cuestiona al empresariado chileno. “Se está utilizando a Cornershop como una herramienta anti-establishment. Y eso no me refleja para nada. ¡Qué onda el invitado malagradecido que viene a este país, trabaja, le va bien, y ahora critica!”, dice.