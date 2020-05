El “regreso” de Jadue

En mayo del 2015 explotó en un hotel de Suiza, el FIFA gate, un cartel de corrupción del deporte más popular del mundo, que tuvo al chileno Sergio Jadue que en ese entonces era el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), vicepresidente de la Conmebol y funcionario de la FIFA, como uno de sus protagonistas principales. Han pasado cinco años desde aquello y tres presidentes de la entidad -el interino Jaime Baeza, Arturo Salah y el actual, Sebastián Moreno- han entrado a la cancha uno tras otro tratando de barrer con el recuerdo de los delitos con que Jadue envolvió a la organización y a la vez, queriendo blindar a esta corporación que si bien es privada, tiene un rol clave en la sociedad.

Desde el 2012 que el presidente número 39 de la ANFP conspiraba con funcionarios del fútbol y dirigentes de compañías pertenecientes al rubro del marketing deportivo -Traffic Group,Torneos y Competencias S.A, FPT Sports S.A y Full Play Group S.A- para solicitar, ofrecer y aceptar coimas, pagos no revelados, sobornos y comisiones. Por eso, en Estados Unidos la fiscal Loretta Lynch los acusó de “fraude, soborno y lavado de dinero, en busca de ganancias comerciales y personales” según el informe de condena emitido en Nueva York.

El modo de operar de esta organización consistía en esconder las ganancias en cuentas bancarias extranjeras, disfrazando los pagos ilícitos como “servicios de consultoría”. La sofisticada “organización” manejaba cuentas en paraísos fiscales y bienes raíces.

Y todo eso lo contó Jadue en 2015 cuando decidió colaborar con el FBI en sus investigaciones. Hoy se encuentra a la espera de juicio.

El calerino Sergio Elías Cortés Jadue fue una especie de testigo protegido del caso y

Amazon Prime lo retrató en “El Presidente”, una serie, que relata sus años en una AFP donde hacía lo que quería. “Antes de Valdés la ANFP se manejaba como un kiosko” dicen desde el interior de la corporación.

La misma investigación demostró la casi completa ausencia de controles y desorden administrativo. Las compras y ventas se anotaban en un cuaderno que no tenía respaldo, lo mismo pasaba con los gastos en viajes, los clubes apenas podía conocer la situación financiera de la entidad, etc.

Controles

A principios del 2018 Arturo Salah, contactó a Miguel Ángel Valdés, abogado penalista experto en gestión de riesgo y fraude, a quien le sedujo la idea de ser el primer oficial de cumplimiento o compliance del fútbol chileno. Este cargo comenzó a hacerse obligatorio en el deporte federado desde el escándalo de la FIFA y en Chile todas las grandes empresas y hasta algunas entidades públicas deben tenerlo. Así lo exige la ley de Responsabilidad Penal de las Empresas.

A Valdés le encomendaron crear una gerencia de cumplimiento para imposibilitarle el camino al “Jadue del futuro”, minimizando los riesgos al interior de una institución pese a manejar recursos millonarios carecía de controles.-

-¿Qué fue lo más difícil y desafiante de entrar a la ANFP?

“Lo complicado fue que no había nada, ni procedimientos, ni los controles que debe tener una organización. En las otras empresas que trabajé el andamiaje ya estaba listo, yo solo debía controlarlo y establecer mejoras. Aqui no habia nada, por lo que tuve que arremangarme la camisa y comenzar a establecer controles dentro de la asociación.

-¿Qué tipo de controles?

“Procedimientos que van desde manuales de comportamiento ético, hasta un protocolo de rendición de gastos y viajes. La creación de un área de compra con un portal de proveedores -similar a Mercado Público, pero más profundo ya que exige transparentar conflictos de interés- y reformas a los estatutos de la asociación, que quedaron en espera producto del estallido social y la actual pandemia.

-¿Cómo se toman desde la ANFP el estreno de la serie El Presidente?

– “Que salga una serie de este tipo y que el protagonista sea chileno de verdad es una verguenza y eso no tenemos que tener temor en decirlo. Creo que es súper importante que este caso de corrupción no se olvide, si tiene que refrescarse que se refresque, pero no podemos esconder nuestra historia. La ANFP ya no es lo que fue en el gobierno de Jadue, hoy es transparente y sana. El gran dolor del futbol chileno tiene nombre y apellido y se llama Sergio Jadue, aquí no puede existir el espacio para que llegue un señor con esas características a liderar el fútbol chileno.

Puedes leer esta nota en www.df.cl