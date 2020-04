Cornershop llega a Estados Unidos: comienza a operar en Miami y Dallas

«Jelou a nuestros amigos en Miami y Dallas», dice el post de Instagram que Cornershop Chile publicó esta tarde. La compañía tecnológica de despachos fundada por los chilenos Juan Pablo Cuevas, Daniel Undurraga y el sueco Oskar Hjertonsson, anunció de esa forma su aterrizaje en Estados Unidos. La firma estaba reclutando ejecutivos clave para esa operación desde febrero, lo que se había hecho público a través de varios anuncios de empleo en Linkedin.

Hello #Miami! If you can't handle the heat 🔥 stay home and let your groceries come to you. pic.twitter.com/HVmkMKMcWl

— Cornershop (@cornershop_us) April 28, 2020