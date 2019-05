Claves para que tu empresa crezca exponencialmente

Considerando que de 10 startups sólo una o dos sobreviven, es inevitable preguntarse qué hicieron empresas como Google o Facebook para llegar a ser los gigantes que son hoy. Pensar en grande pero a la vez mantener el foco, puede llevar a un negocio al siguiente nivel.

Más de 1.600 startups han sido apoyadas por el programa StartUp-Chile durante su creación (2010), logrando una tasa de supervivencia de 54,4% y una valorización de US$1.400 millones. Según datos de esta plataforma, el hecho de que la tasa de supervivencia sea más de la mitad no es menor, tomando en cuenta que a nivel global, sólo una o dos de cada 10 startups subsiste.

Un ejemplo podría ser la empresa de inteligencia en logística, SimpliRoute. Fundada en 2015, a través de su software de planificación, optimización y seguimiento de rutas de despacho, ha logrado consolidarse en 16 países a lo largo del globo.

¿Cómo es esto posible y en tan poco tiempo? Hay que creerse el cuento

“Nosotros creemos que el problema del ruteo en logística es un tema internacional que sucede en todo el mundo. El e-commerce está creciendo fuertemente y en todas partes hay una persona esperando que su pedido llegue. Es por esto que todo lo que hacemos está montado sobre Google Maps y herramientas que funcionan a nivel internacional como Waze. De hecho, tenemos un par de clientes en Australia e incluso en Irlanda, una empresa que se dedica a repartir árboles de pascua, que nos contratan todas las navidades”, relata Alonso Olate, gerente de marketing de SimpliRoute.

7 Claves:

Ideas Globales: Las startups que resuelven problemas locales terminan muriendo pronto. La gracia es que esté diseñada para su expansión exponencial.

Tecnología Escalable: No sirve de nada construir un producto para 100 usuarios que colapsará en el momento en que tengas 1000. Si bien a nivel tecnológico es algo complejo, es necesario considerar esto desde el principio.

Early Adopters: Cuesta pasar la barrera de conseguir el primer cliente. Es necesario encontrar empresas que saben que no tienes nada muy elaborado pero que están dispuestas a vivir contigo el camino porque necesitan la solución que puedes llegar a desarrollar.

No caer en tentación: Las Startups más exitosas supieron definir su producto y su mercado objetivo y no cayeron en la tentación de comenzar a desarrollar productos a la medida. ” Si empiezas a tratar de resolver todos los problemas que te vas encontrando en el camino, no resolverás ninguno. Hay que saber sortear las customizaciones que te piden los clientes. Recuerda que Google se ganó el nombre que tiene hoy por ser el mejor buscador y lo demás vino después”, advierte Olate.

Equipo sólido: Es fundamental trabajar con personas que crean en el proyecto y vayan siempre en la misma dirección. Los primeros años son los más difíciles, entonces tienes que contar con gente comprometida, que con el pasar del tiempo, sienta orgullo de todo lo que han construido juntos.

Ojo con las primeras entradas: Va a llegar el momento en que tu empresa comience a crecer y empiece a percibir rentas, el tema es ¿qué hago con ese dinero? Puede que sea mejor seguir invirtiendo en la empresa, sumar más gente a trabajar y seguir aguantando en lo económico, hasta que realmente te consolides.

Diversificar tareas: Al comienzo todos hacen de todo. Toca cubrir muchos roles en simultáneo y sin necesariamente tener la preparación para ello. “Yo soy ingeniero industrial, pero me tocó ser el diseñador de la empresa, hacer marketing, soporte e incluso aprender a programar un par de cosas. Pero ya cuando lo económico te lo permite, tienes que reconocer que no sabes sobre algunos temas e incorporar especialistas”, aconseja Olate.