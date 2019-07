Asunto de familia

¿Quiénes votaron?

Juan Francisco Asenjo, Matías Balmaceda, Cristián Boetsch, Jorge Bofill, Cristóbal Bonacic, Carla Bordoli, Felipe Bulnes, Jorge Carey, Ciro Colombara, Carlos Cortés, José Ramón Correa, Francisco Cox, María Teresa Cremasci, Sergio Diez, Samuel Donoso, Sergio Eguiguren, Alejandro Espinoza, José María Eyzaguirre, Rodrigo Ferrada, Michael Grasty, Roberto Guerrero D., Roberto Guerrero V., Pablo Guerrero, Juan Pablo Hermosilla, Luis Hermosilla, Joanna Heskia, Daniela Horvitz, Matías Insunza, Andrés Jana, Catherine Lathrop, Macarena Letelier, Julián López, Juan Carlos Manríquez, Álvaro Ortúzar, Lorena Pavic, Julio Pellegrini, Jessica Power, Alberto Rencoret, Paulina Riquelme, Isidro Solís, Juan Turner, Rodrigo Ugarte, Francisco Urenda, Cristóbal Ureta, Fernando Uribe-Etxeverría, Mónica van der Schraft, Rodrigo Velasco, Javier Velozo, Pedro Pablo Vergara, Verónica Waissbluth, Alfredo Waugh y Gabriel Zaliasnik.

Daniela Horvitz

Edad: 44 años.

Estudios: Universidad de Chile.

Trayectoria: Socia de Horvitz & Cia. Miembro fundadora y ex presidenta de la Asociación de Abogados de Familia. Vicepresidenta de la comisión de familia de la Unión Internacional de Abogados. Presidenta de la Asociación Internacional de Juristas de Familia.

El caso más difícil: Los de abuso sexual infantil.

Admiro a: Mi padre (Gustavo Horvitz) y Ruth Bader Ginsburg.

Mi serie favorita: Boston Legal.

Aspiro a: Que se reconozca la importancia vital de contar con un buen Derecho de Familia: desde las decisiones que se adopten en política pública, a la calidad de la legislación, y particularmente en el fortalecimiento y especialidad de la judicatura.

El mejor consejo que me han dado: Sin duda ha sido el de leer Los mandamientos del abogado, de Eduardo Couture, en forma constante.

Lo peor del derecho de familia: Desde el punto de vista personal, estar permanentemente en contacto con los grandes dolores humanos; y desde el profesional: las enormes carencias que aún existen en materia de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿Han aumentado los casos vinculados a la familia en los últimos años? ¿A qué se debe esto a su juicio?: Han aumentado, y se debe, principalmente, a que las relaciones humanas se han vuelto más complejas, diversas y globalizadas. Pero no solo en los asuntos que se judicializan, sino que en general, la inquietud de la gente por conocer sus derechos (y obligaciones) en materia de familia.

Principal conflicto en casos de familia: Las estadísticas indican que la mayor cantidad de asuntos judicializados siguen siendo por pensiones alimenticias.

Ana María Hübner

Edad: 63 años.

Estudios: Abogada de la Universidad de Chile. Premio Montenegro.

Trayectoria: He trabajado en el ámbito del Derecho de Familia desde que me recibí de abogada. Litigios civiles. Socia fundadora de Hübner & Raveau Abogados. Consejera del Consejo de Defensa del Estado desde 2006.

El caso más difícil: Aquel en que cuesta llegar a la verdad, pues la realidad procesal no siempre es la que viven los intervinientes. Y desde una perspectiva emocional, aquel en que se ven afectados niños, niñas y adolescentes.

Admiro a: Quienes alzan su voz por los más desprotegidos.

Mi serie favorita: The Good Wife.

Aspiro a: Poder colaborar con una administración de justicia que contribuya a una mayor equidad y paz familiar.

Mejor consejo que me han dado: Lo pasado, pisado. Ello con una perspectiva optimista, esto es, no puedes modificar lo vivido, pero sí el futuro.

Lo peor del derecho de familia: El tener que enfrentar procesos entre personas que se han querido tanto, y que se podrían haber evitado, con mayor generosidad y voluntad, lo que afecta a todo el grupo familiar.

¿Han aumentado los casos vinculados a la familia en los últimos años? ¿A qué se debe esto a su juicio?: Sí, por dos factores que se conjugan, la crisis de la familia y el conocimiento de las personas de que pueden recurrir a la judicatura en ayuda de la resolución de sus conflictos.

Principal conflicto en casos de familia: El poder resolver sin dañar más a un grupo familiar que está ya muy dolido, sabiendo que la decisión favorable para uno, normalmente es desfavorable para el otro.

Verónica Waissbluth

Edad: 48 años.

Estudios: Universidad de Chile.

Trayectoria: 24 años .

El caso más difícil: En general, todos aquellos en que hay niños con derechos vulnerados.

Admiro a: Mi papá.

Mi serie favorita: This is us.

Aspiro a: Poder colaborar para tener niños más felices en Chile.

El mejor consejo que me han dado: Muchos años atrás me dijeron que era muy difícil defender algo en lo que no crees. En derecho de familia esto es fundamental, por eso no tomo aquellos casos con los que no estoy de acuerdo o cuando se pretenden cosas que me parecen injustas o inadecuadas.

Lo peor del derecho de familia: Que muchas veces en los procesos de esta materia surge lo peor de la raza humana.

¿Han aumentado los casos vinculados a la familia en los últimos años? ¿A qué se debe esto a su juicio?: Han aumentado. Creo que en gran medida porque hoy hay más padres que se separan, con la consiguiente problemática.

Principal conflicto en casos de familia: No ser capaces, los adultos, de poner a los hijos por sobre sus rencillas y odiosidades.

Mónica Jottar

Edad: 51 años.

Estudios: Abogada. Magíster en Filosofía y Ciencias Políticas. Postgrado en Derecho de Familia.

Trayectoria: Socia Fundadora Estudio Jurídico Jottar y Campodónico. Exclusividad en temas de familia hace 20 años.

Caso más difícil: Recuerdo haber recibido a joven discapacitada de escasos recursos, quien cursaba séptimo mes de embarazo. Fue abusada por su padrastro. La Corporación de Asistencia Judicial se negó a asistirla. Estaba defendiendo al padrastro.

Admiro a: Mi madre. Una gran mujer que con sabiduría supo hacer y formar familia.

Mi serie favorita: La verdad es que recién nos estamos conociendo con Netflix. De mi época, El Fugitivo. Una muestra de cómo la “verdad real”, la completa inocencia del Dr. Richard Kimble, contrasta con la “verdad formal”, haber sido condenado a muerte en proceso penal por asesinato de su mujer, crimen que no cometió.

Aspiro a: Poder mantener en el tiempo el compromiso y entrega con cada uno de mis clientes.

El mejor consejo que me han dado: El de mi padre, antes de jurar como abogada: “Humildad en el triunfo. Resignación en la derrota”.

Lo peor del derecho de familia: La necesaria intromisión del Estado en la intimidad de la familia.

¿Han aumentado los casos de familia? ¿A qué se debe?: Sí, han aumentado. Un factor importante en la crisis de la familia chilena es el debilitamiento de su base: el matrimonio.

Principal conflicto en casos de familia: Lograr que la mirada de jueces, abogados y de los propios interesados se centre en privilegiar siempre la “supremacía y superioridad” del interés del niño, por sobre otras motivaciones.