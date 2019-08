Los abogados de la familia Edwards por extradición de “comandante Ramiro”

La semana pasada se concretó la extradición de Mauricio Hernández Norambuena.

En 1996, junto a otros frentistas, Hernández, quien también es conocido como “comandante Ramiro”, escapó desde la Cárcel de Alta Seguridad en un canasto que colgaba de un helicóptero, cuando cumplía su tercer año de la cadena perpetua por el asesinato de Jaime Guzmán, el 1 de abril de 1991, y del secuestro de Cristián Edwards del Río, actualmente vicepresidente ejecutivo de El Mercurio. Por esto, la familia del ex parlamentario, representada por su vocero, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y el penalista que los asesora, Luis Hermosilla, celebró el aterrizaje del ex frentista en Chile. Sin embargo, los Edwards no se han referido al asunto, al menos públicamente. El abogado que los aconsejó en su momento fue Enrique Montero Marx, mientras que el jurista más cercano a la familia es Enrique Barros. Con el patriarca, Agustín Edwards Eastman, tenían un vínculo estrecho y lo orientó hasta sus últimos días en temas legales, no solo corporativos, sino también familiares y personales.