Es nieto del ex diputado DC Andrés Aylwin, militante del movimiento Izquierda Autónoma (IA), ex vicepresidente de la Fech y asesor legislativo de la diputada Camila Rojas. El abogado Sebastián Aylwin Correa (29), que hasta febrero trabajaba en el estudio Aylwin Mendoza Luksic Valencia –fundado por su padre, Andrés Aylwin Chiorrini–, representa a la alumna de Derecho de la Universidad de Chile que denunció a su profesor, el ex presidente del Tribunal Constitucional Carlos Carmona, por acoso laboral sexual. La acusación llevó a una toma feminista de la Escuela de Derecho, que comenzó el 27 de abril y que está expandiéndose a otras facultades del plantel, y que pide la expulsión de Carmona.

Aylwin procuró en el estudio Ferrada Nehme en el área medioambiental, y apenas se tituló en esa casa de estudios se fue al bufete de su padre a fundar esta área legislativa junto a la jurista Alejandra Precht, ex Conama, con quien había trabajado anteriormente. Esa, dice, ha sido la excepción de su carrera: es encargado político de IA y parte de la mesa nacional del Frente Amplio.

Fue precisamente en el movimiento autonomista donde Aylwin se puso en contacto con la denunciante, también militante. Al enterarse de que ningún abogado la había contactado y que la universidad tampoco le había dado patrocinio, le ofreció representarla ad honorem junto a otros dos abogados de la IA: Javiera Toro, asociada de Ferrada Nehme, y Daniela López, encargada territorial de Rojas.

El lunes se declaró admisible el recurso que pide acceder al expediente del sumario administrativo para, a partir de eso, presentar un recurso de reposición, tal como lo hizo el denunciado, que es representado por el abogado Juan Pablo Hermosilla.