El mes pasado, más de 3000 empleados de Google firmaron una carta para que la empresa dejara de trabajar junto al Pentágono en el proyecto Maven de desarrollo de tecnología con Inteligencia Artificial y drones.

A pesar de esta petición, el gigante de tecnología ha continuado con dicho proyecto, ya que afirman que el uso de esta tecnología no es bélico, sino que es para salvar vidas y hacer más fácil el trabajo. Sin embargo, los trabajadores temen que el gobierno pueda militarizar estos sistemas.

Debido a todo esto, al menos doce empleados han abandonado la compañía tras la nula respuesta de la primera carta de abril.

"En algún momento, me di cuenta de que no podía recomendar de buena fe a nadie que se uniera a Google, sabiendo lo que sabía. Me di cuenta de que si no puedo recomendar que la gente se una, ¿por qué sigo aquí?", ha relatado uno de los antiguos empleados a Gizmodo.