«Soy freelance y si no trabajo no gano»: la reflexión de Felipe Braun en redes sociales

«Publico esto por mí y por muchos de mis compañeros», comienza a decir el texto publicado por el actor Felipe Braun esta mañana.

Como ya es conocido, cientos de eventos y producciones han sido cancelados debido a la pandemiade Covid-19. Braun explica, a través de la publicación, que se dedica a la producción en sets donde junto a un equipo «realizamos películas, series, videoclips, documentales, comerciales y más material audiovisual, del cual tu disfrutas, muchas casas productoras han parado, soy freelance y si no trabajo no gano».

La industria se ve tremendamente efectada e influye en los ingresos de los actores, a quines califica como «la primera línea», pero también a Productores, Directores, directores de arte, Guionistas, Directores de Fotografía, Sonidistas, Vestuaristas, Maquillistas, Postproductores, Músicos, Actores, Catering, Modelos, Asistentes de Cámara, Asistentes de Produccion, continuistas, Eléctricos, Grips, y Técnicos.

«No tenemos trabajos estables. Suelen contratarnos sin beneficios, no existe un seguro médico, ni hablar de un aguinaldo, Infonavit, ahorro para el retiro, seguridad social o pensión», publica Braun. «Solemos estar en el limbo, el desequilibrio es parte de la rutina. Pero un día, cuando parece que se estabiliza tu vida, hay trabajo para decenas de directores, actrices, actores, técnicos y logras pagar las cuentas, haciendo lo que haces, lo que estudiaste toda tu vida; se ‘infectan de Coronavirus’ y todo queda cancelado.»

«Tengo muchas dudas. ¿Qué pasará? ¿Cuánto durará? ¿Qué haremos? ¿Cuánto aguantaré? ¿Cuándo volverá a haber trabajo? Tengo miedo, pero no queda más que seguir adelante, pues sé que siempre sobrevivimos y lo lograremos. Los Directores, técnicos, bailarines, actrices, cantantes, artistas son los que le dan color a la vida y alegría a un país lleno de colores. Quien de ustedes no esta viendo Netflix, Fox, HBO, plataformas en general, cuantos niños se entretienen con un poco de TV todas trabajan igual no importa que canal pongas, lo hacemos seres humanos, trabajando.

Finalmente el actor hace un llamado a compartir la publicación entre el gremio, «con respeto para nuestras autoridades, que no han generado políticas adecuadas para que nuestra labor tenga los beneficios que tienen algunos otros sectores».