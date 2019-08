Sotheby’s y Christie’s venderán obras de Bansky de forma inédita en subastas online

Bansky llenó los titulares en octubre del año pasado cuando la obra “Love is in the Bin” se vendió por $1,4 millones de dólares en la subasta de Sotheby’s en Londres y luego fue destruído -por obra del artista en pleno evento.

Ahora, Sotheby’s junto con Christie’s buscan atraer mucha atención por sus respectivas ventas en línea de obras de Banksy el próximo mes.

El 6 de septiembre, Sotheby’s lanzará su primera subasta online dedicada al artista callejero más provocativo del Reino Unido, que tendrá una duración de dos semanas y se titula “Banksy/Online”. La muestra entregará algunas de las impresiones de la firma del artista, incluyendo la icónica “Girl With Balloon“, valorada en hasta US$90.000; “Welcome to Hell”, cuyo valor podría alcanzar hasta US$25.000, “Pulp Fiction”, en venta hasta por US$20.000, entre otros.

Mientras tanto, el 11 de septiembre se realizará la subasta online de Christie’s, cómicamente titulada “Bansky: No puedo creer que tus hombres realmente compren esta mierda“. La venta contará con las versiones firmadas de Banksy de “Choose your weapon”, con un valor de hasta US$56.000, así como la pieza “Stop and Search” del artista, con un precio estimado de $34.000 dólares. Ambas casas de subastas aún están finalizando los lotes que se incluirán en la venta.

“Las impresiones de Banksy son una oportunidad para convertirse en parte de algo más grande”, dijo Kirsteen Davidson, especialista en el departamento de impresiones de Sotheby’s. “El arte callejero está en el foro público, pero las impresiones proporcionan una forma para que las personas que aman su trabajo lo lleven a casa con ellos. Algunas personas pagarán más por la firma, mientras que otras solo quieren tener una parte del trabajo de Banksy “.