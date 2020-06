Lecturas recomendadas por Raphael Bergoeing

«He estado leyendo cosas buenas que tenía pendientes. Dos novelas que tienen en común haber sido descubiertas muchos años después de ser escritas: Stoner (John E. Williams) y La conjura de los necios (John Kennedy Toole). Y leí también el último libro de Jared Diamond, geógrafo estadounidense, académico de UCLA y ganador del premio Pulitzer por su libro Armas, gérmenes y acero (1997). A fines del año pasado Diamond publicó Crisis, en él describe una docena de episodios trágicos acontecidos en distintos países -incluye el golpe de Estado en Chile- y cómo los superan (si es que lo hacen). Lo empecé a leer pensando en el 1810, y terminó siendo interesante para imaginar la salida de todo lo que está pasando».

«Intenté también enganchar con un sitio de audiolibros, Blinkist, que tiene títulos famosos y varios sobre historia, pero me quedo dormido escuchándolos. Finalmente, el sitio que tiene hartas cosas interesantes es la web cultural de The Guardian. Trato de revisarla unos minutos cada día. El resto del tiempo, entre Zoom y MS Teams, leyendo The Economist, que siempre agrega, sobre todo por la pluma de los ingleses».