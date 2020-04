La obra teatral por Zoom de Luis Gnecco, Amparo Noguera y Gabriel Urzúa

View this post on Instagram

En medio de la cuarentena y el distanciamiento social nos juntamos a reinventar la manera de contar historias… Y así nació Living Teatro™. Obras creadas especialmente para ser interpretadas en vivo y a distancia, por diversas formas de videoconferencia. Gumucio escribe, Noguera, Gnecco y Urzúa interpretan. La primera obra será "Clase magistral" y la estrenaremos de manera gratuita este viernes 17 de abril a las 20.30hrs. Están todos invitados, pero —como solo caben mil personas en la "sala"— deben retirar sus tickets en nuestra web. Poco antes de la función enviaremos las consignas para ingresar a la sala. Pronto anunciaremos nuevas funciones y nuevas obras! Quédense atentos!